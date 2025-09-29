MLB》完美最後一舞...退休想法有改變嗎？ 道奇神獸克蕭回應了

克蕭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）將在季後引退，今天是他生涯例行賽最後一舞，對水手先發5.1局無失分，送出7次三振，勇奪本季第11勝、生涯第223勝，寫下完美句點，賽後這位傳奇投手也感性吐心聲。

克蕭賽後被媒體團團包圍，他感慨說道：「今天真的是很棒的一天。老實說，這場比賽勝負對雙方來說沒有那麼重要，所以我抱著盡情享受的心情站上投手丘，最後能投出好表現，我感到非常開心。」

37歲的克蕭也讓大家看到，他的油箱絕對還有油，被問及退休想法有沒有改變時，他直言：「沒有，真的沒有改變。」

克蕭幽默表示：「我想我會懷念很多東西，但每隔5天就要把這副傷痕累累的身體推上投手丘，這個部分大概不會想念吧。」

克蕭感性提到，他永遠不會忘記在道奇主場的最後一舞，「在那樣的歡呼聲中走下投手丘，我一生都不會忘記，今天同樣是特別的一天，這10天真的太完美了。」

克蕭今天投了94球，他預計不會被帶進外卡賽名單，若球隊晉級分區系列賽的話，他有機會亮相，「我覺得在接下來的1個月，我仍能壓制打者，然後在那之後退休，將會是最完美的方式。」

