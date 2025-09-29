自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》完美最後一舞...退休想法有改變嗎？ 道奇神獸克蕭回應了

2025/09/29 14:46

克蕭。（法新社）克蕭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）將在季後引退，今天是他生涯例行賽最後一舞，對水手先發5.1局無失分，送出7次三振，勇奪本季第11勝、生涯第223勝，寫下完美句點，賽後這位傳奇投手也感性吐心聲。

克蕭賽後被媒體團團包圍，他感慨說道：「今天真的是很棒的一天。老實說，這場比賽勝負對雙方來說沒有那麼重要，所以我抱著盡情享受的心情站上投手丘，最後能投出好表現，我感到非常開心。」

37歲的克蕭也讓大家看到，他的油箱絕對還有油，被問及退休想法有沒有改變時，他直言：「沒有，真的沒有改變。」

克蕭。（路透）克蕭。（路透）

克蕭幽默表示：「我想我會懷念很多東西，但每隔5天就要把這副傷痕累累的身體推上投手丘，這個部分大概不會想念吧。」

克蕭感性提到，他永遠不會忘記在道奇主場的最後一舞，「在那樣的歡呼聲中走下投手丘，我一生都不會忘記，今天同樣是特別的一天，這10天真的太完美了。」

克蕭今天投了94球，他預計不會被帶進外卡賽名單，若球隊晉級分區系列賽的話，他有機會亮相，「我覺得在接下來的1個月，我仍能壓制打者，然後在那之後退休，將會是最完美的方式。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中