體育 棒球 學生棒球

立德盃全國青少棒錦標賽高雄開打 吸引全國48支球隊爭奪榮耀

2025/09/29 15:22

立德盃全國青少棒錦標賽高雄開打，吸引全國48支球隊爭奪榮耀。（高市教育局提供）立德盃全國青少棒錦標賽高雄開打，吸引全國48支球隊爭奪榮耀。（高市教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市「第12屆立德盃全國青少棒錦標賽」，自9月29日至10月4日舉辦，今（29）日在立德棒球場點燃戰火，吸引各縣市勁旅報名參賽，全國共有48隊參賽，競爭相當激烈，首役地主隊表現優秀，多隊擊敗對手獲得晉級，其中，大仁國中終場以4比2打敗彰化縣永靖國中獲得晉級。

去年與大仁國中同分奪得上屆第三名的韓國京畿道地區聯合球隊，今年也派出許多好手跨海參賽，今天第一場遇上實力堅強的新竹縣關西國中，最後京畿道是以10比9險勝關西國中。

總教練林讚新認為大仁國中此役攻擊火力沒有發揮平日水準，獲勝關鍵來自於投手表現穩定；大仁國中棒球隊最近積極備戰全國軟式棒球賽，希望增加隊員實戰技巧，為高雄爭光。

此外，地主隊今天也有不少隊伍獲得晉級，包括七賢國中以3比1打敗台中西苑國中；忠孝國中以5比0打敗屏東光春國中；美濃國中以3比2擊敗彰化縣藝術高中；前金國中4比2擊敗台中豐陽國中。

教育局長吳立森表示，立德盃是國內棒球比賽中的經典賽，對於學生棒球運動員來說，不僅是技術與體能的挑戰，更是一場激勵人心的比賽。透過這項賽事，希望能鼓勵學生們快樂打球，享受運動中的樂趣，並在過程中學習團隊合作與相互支持的精神。

