體育 籃球 TPBL

TPBL》19歲菜鳥謝銘駿有想法 目標不只有職籃

2025/09/29 15:27

謝銘駿（記者吳孟儒攝）謝銘駿（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL台新戰神19歲小將謝銘駿，希望能成功轉型成控球後衛，除了為球隊厚植後場深度，也要為挑戰旅外目標添加更多本錢。

曾幫助光復高中在HBL完成2連霸，並榮膺FMVP的謝銘駿，畢業後就赴美讀書，但他今夏決定先提前挑戰台灣職籃，在新人選秀會上被戰神以首輪第4順位選進，提前展開職籃生活。

謝銘駿認為，職業第一年最有感的不同之處是身體對抗，尤其得碰到更高大的洋將，因此目前努力增重以及加強上半身的力量跟厚度，此外，由於經驗也有差，因此各方面都得再繼續磨練。

190公分的謝銘駿過去兼打控球和得分後衛，但他自認要挑戰職籃，勢必得轉往控球後衛發展才是上策，畢竟搭配他的身高，作為控衛會更有對抗本錢，而他內心仍懷抱旅外夢，因此這樣的改變是勢在必行。

戰神教練許皓程也都對謝銘駿寄與厚望，希望他不只是在球隊有好的發展，而是要讓他成為可以加入台灣男籃的一線球員，而先前也提到球隊有專屬計畫，來自加拿大的技術教練瓊斯（Edson Jones）也會特別協助，雕琢他的各項能力。

左起謝銘駿、魏芃禾（記者吳孟儒攝）左起謝銘駿、魏芃禾（記者吳孟儒攝）

