MLB》洋基發文力挺賈吉衛冕美聯MVP！ 「你來當法官」

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在今年再度締造史詩賽季，以53轟，3成31打擊率成為史上最多轟的打擊王，不過他跟水手鐵捕羅里（Cal Raleigh）的美聯MVP之爭仍被熱烈討論，洋基官方粉專今天便發文提出多項力挺賈吉的理由供球迷參考。

洋基粉專一開始先用「你來當法官」作為開頭，隨後點出賈吉的攻擊指數（OPS）1.145是聯盟第一，美聯第二名的OPS僅0.959，第二點為單季53轟是大聯盟打擊王史上最多轟，第三點是賈吉擁有全大聯盟最高的10.1fWAR（綜合貢獻值），美聯第二名僅9.0。

第四點是賈吉在今年獲得高達36次的故意四壞保送（IBB），比大聯盟其他29隊都還要多，隨後是他擁有6成88的長打率冠居聯盟，美聯第二名僅有5成89，而4成57的上壘率亦是全大聯盟之最，美聯第二名僅3成99；同時打擊率3成31也是大聯盟第一，美聯第二名僅3成11，賈吉本季還有24支全壘打是超前轟，同樣冠居聯盟之最，最後洋基再次用賈吉的照片以「你來當法官」做結，支持自家好手衛冕MVP。

本季與賈吉爭奪MVP的強力人選是美聯全壘打王羅里，他敲出60發全壘打是單季最多轟的捕手與左右開弓打者，更是除了洋基球員外第一位美聯60轟打者。不過羅里本季的fWAR只有9.0，遠比賈吉還要低。若僅算打擊的話，羅里的wRC+（加權得分創造值）為161，雖然也相當出色，但賈吉的wRC+高達206，完全是異次元等級。

只不過由於捕手在防守端上的貢獻難以用數字量化，因此先前《The Athletic》透過匿名訪問投票者的文章當中，就出現各自的支持者，但同樣都直指一點那就是本次的MVP票選「有點壓力」。

