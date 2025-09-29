自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基發文力挺賈吉衛冕美聯MVP！ 「你來當法官」

2025/09/29 15:44

洋基發文強力支持賈吉拿下MVP。（圖片取自洋基粉專）洋基發文強力支持賈吉拿下MVP。（圖片取自洋基粉專）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在今年再度締造史詩賽季，以53轟，3成31打擊率成為史上最多轟的打擊王，不過他跟水手鐵捕羅里（Cal Raleigh）的美聯MVP之爭仍被熱烈討論，洋基官方粉專今天便發文提出多項力挺賈吉的理由供球迷參考。

洋基粉專一開始先用「你來當法官」作為開頭，隨後點出賈吉的攻擊指數（OPS）1.145是聯盟第一，美聯第二名的OPS僅0.959，第二點為單季53轟是大聯盟打擊王史上最多轟，第三點是賈吉擁有全大聯盟最高的10.1fWAR（綜合貢獻值），美聯第二名僅9.0。

第四點是賈吉在今年獲得高達36次的故意四壞保送（IBB），比大聯盟其他29隊都還要多，隨後是他擁有6成88的長打率冠居聯盟，美聯第二名僅有5成89，而4成57的上壘率亦是全大聯盟之最，美聯第二名僅3成99；同時打擊率3成31也是大聯盟第一，美聯第二名僅3成11，賈吉本季還有24支全壘打是超前轟，同樣冠居聯盟之最，最後洋基再次用賈吉的照片以「你來當法官」做結，支持自家好手衛冕MVP。

本季與賈吉爭奪MVP的強力人選是美聯全壘打王羅里，他敲出60發全壘打是單季最多轟的捕手與左右開弓打者，更是除了洋基球員外第一位美聯60轟打者。不過羅里本季的fWAR只有9.0，遠比賈吉還要低。若僅算打擊的話，羅里的wRC+（加權得分創造值）為161，雖然也相當出色，但賈吉的wRC+高達206，完全是異次元等級。

只不過由於捕手在防守端上的貢獻難以用數字量化，因此先前《The Athletic》透過匿名訪問投票者的文章當中，就出現各自的支持者，但同樣都直指一點那就是本次的MVP票選「有點壓力」。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中