中國大滿貫賽》全場救下5個賽末點 陳思羽逆轉中國新秀徐奕挺進32強

陳思羽在女單首輪逆轉擊敗中國新秀徐奕，闖進32強。（取自WTT官網）

陳思羽在女單首輪逆轉擊敗中國新秀徐奕，闖進32強。（取自WTT官網）〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將「鋼鐵羽」陳思羽今天在2025年WTT中國大滿貫賽女單首輪，再度展現鋼鐵般的意志，決勝局在7:10的絕境下連續化解3個賽末點後，以3:2逆轉20歲的中國新秀徐奕，拿下今年大滿貫賽首勝，32強將遭遇中國女將石洵瑤和捷克女將瑪提洛娃的勝方。

巴黎奧運國手陳思羽去年底因傷退出國手選拔賽，並宣告暫別球壇，世界排名也一路下滑至130，直到上個月歐洲大滿貫賽才首度在國際賽復出，但首輪就栽在中國女將錢天一拍下。這一站，陳思羽靠著凍結排名再度獲得參賽資格，首輪對上從資格賽晉級的徐奕。

陳思羽打完前3局以9:11、13:11、10:12落後，第4局也陷入9:10的困境，但她展現強大的抗壓性，在兩度化解賽末點後，13:11扳平戰局。決勝局，陳思羽在開局5:2領先下，被世界排名79的徐奕打出一波8:2的反擊，反倒以7:10落後，但她依舊沉穩出擊，連續救下3個賽末點後追到10平，隨後正手搶攻得手，加上對手反手回球出界，12:10逆轉晉級32強。

另一名國泰女將李昱諄首輪也以11:5、11:4、11:9解決世界排名123的泰國女將莎薇塔布特，32強將對上世界排名16的羅馬尼亞好手史佐克絲，雙方生涯兩度交手各拿1勝，不過今年杜哈世錦賽李昱諄以1:4吞敗。

