中職》龍隊FA大補強仍無緣季後賽 葉總攬責：我沒有好好運用

葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕味全龍隊今年季前大補強，拿下自由市場兩門強打重砲朱育賢、陳子豪，但在昨天敗給富邦悍將之後，味全龍隊正式宣告連續兩年無緣季後賽。

味全龍隊前年拿下重新組軍後首座台灣大賽冠軍，但去年未能打進季後賽，今年休賽季補強後，仍和季後賽緣慳一面。

龍隊總教練葉君璋認為，球隊在細節部分的細膩度仍有加強空間。葉總說：「這包括每件事，不管是調度、選手能力，或是得點圈打擊率、選擇洋將能力，各方面都需要細節。結果來看，可能沒有真的從每個面向都去考慮，就會差那麼一點。比如10場關鍵比賽輸球，但若細節做好，可能少輸3或5場，相信結果就會不一樣。」

葉總認為，整季下來，兩位FA選手的加入，對球隊理應要是加分，但葉總自承：「我沒有好好運用，造成球隊負擔，這部分可以檢討。」

葉總解釋，球隊原本就有一直以來的規劃，而去年成績確實不理想，但因去年不理想，造成忘記原本自身優點，「本來有人來彌補，但我這方面沒做好，導致失去原本特色，結果就不好。」

葉總透露，客座的日籍教練中嶋聰，其實今年也向他提過，「客座教練有給予不錯經驗，這件事他今年也說過要小心，他自己也有類似經驗。雖然結果還是不好，且今年快要結束，但至少有這樣的想法跟感覺。」

