自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》洪總形容連呼吸都會痛 張肇元最遺憾本季未完成蹲捕百場

2025/09/29 16:07

張肇元。（記者林正堃攝）張肇元。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕儘管台鋼雄鷹挑戰季後賽門票還有機會，今作客樂天桃猿時在休息室也掛起「6 WIN」代表要剩下6場要全勝的幸運氣球，但主戰捕手張肇元拉傷左腹肌仍對球隊造成重創，總教練洪一中形容那是連呼吸都會痛的狀況，張肇元自己也覺得無法在剩下6戰出賽相當可惜，語帶遺憾表示：「真的滿想打的，本來想說蹲捕可以到100場，結果現在還差2場。」

年度排名暫居第4的台鋼雄鷹，要爭取晉季後賽機會只剩拚年度第3一途，但和目前排名年度第3的樂天桃猿還有2.5場勝差，今起兩隊還有3場比賽，今天這場相對關鍵，因為若能拿下，不但勝差只剩1.5場，對於士氣更是一大提振。只是賽後洪總就帶來重大傷兵消息，也表示今晚比賽先發捕手將由陳致嘉來擔任。

張肇元本季累計出賽104場，在攻守都帶給團隊很大的貢獻，其中他蹲捕出賽98場，也是他在受傷後感到特別遺憾的部分，「很可惜，就剩下6場比賽，本來想說蹲捕可以蹲到100場，目前蹲捕差兩場。」張肇元已降二軍，預計明天去醫院詳細檢查，他言談中語氣相當遺憾，還唸著，「真的還滿想打魔神樂的。」樂天今晚由魔神樂先發，台鋼則由櫻井周斗迎戰。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中