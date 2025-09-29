中職》洪總形容連呼吸都會痛 張肇元最遺憾本季未完成蹲捕百場

張肇元。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕儘管台鋼雄鷹挑戰季後賽門票還有機會，今作客樂天桃猿時在休息室也掛起「6 WIN」代表要剩下6場要全勝的幸運氣球，但主戰捕手張肇元拉傷左腹肌仍對球隊造成重創，總教練洪一中形容那是連呼吸都會痛的狀況，張肇元自己也覺得無法在剩下6戰出賽相當可惜，語帶遺憾表示：「真的滿想打的，本來想說蹲捕可以到100場，結果現在還差2場。」

年度排名暫居第4的台鋼雄鷹，要爭取晉季後賽機會只剩拚年度第3一途，但和目前排名年度第3的樂天桃猿還有2.5場勝差，今起兩隊還有3場比賽，今天這場相對關鍵，因為若能拿下，不但勝差只剩1.5場，對於士氣更是一大提振。只是賽後洪總就帶來重大傷兵消息，也表示今晚比賽先發捕手將由陳致嘉來擔任。

張肇元本季累計出賽104場，在攻守都帶給團隊很大的貢獻，其中他蹲捕出賽98場，也是他在受傷後感到特別遺憾的部分，「很可惜，就剩下6場比賽，本來想說蹲捕可以蹲到100場，目前蹲捕差兩場。」張肇元已降二軍，預計明天去醫院詳細檢查，他言談中語氣相當遺憾，還唸著，「真的還滿想打魔神樂的。」樂天今晚由魔神樂先發，台鋼則由櫻井周斗迎戰。

