全運會空手道》退役後依舊強！「小清新」文姿云重返賽場完成3連霸

2025/09/29 16:16

文姿云全運會奪下女子第三級金牌。（文姿云提供）文姿云全運會奪下女子第三級金牌。（文姿云提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕東京奧運空手道銅牌女將文姿云在2023年宣布從國家隊退役後，今年全運會重返戰場，她代表台北市出賽，挑戰女子對打第三級（55至61公斤級），她一路過關斬將挺進金牌戰，以7：1擊退高雄市女將黃昱儒，完成3連霸。

32歲的文姿云在2021年東京奧運摘下空手道女子55公斤級銅牌，另外她過去也曾於2014年仁川亞運、2018年雅加達亞運摘金，並於2023年決定從國家隊退役，而她在2023年全運會仍摘下金牌。

提到這次重返賽場，文姿云說：「空手道還是我很喜歡的事情，國內比賽還是會想參與。」即便平常保持運動習慣，但文姿云不諱言，體能還是最大考驗，畢竟空手道和平常運動所使用的能量系統不太一樣，需要一點時間調整，「我從今年開始準備，5月時先參與選拔，接著再慢慢加入技術的訓練。」

重新踏上空手道賽場，文姿云直呼，「真的很懷念，以前我們比到決賽時會到高台，感覺像回到選手時期。」對於這次表現，她認為非常滿意，即便退役一陣子，但空手道對打的感覺已經記憶在身體裡，自己也沒太多包袱，一上場就全力發揮。

至於未來還會不會想參與其他比賽？文姿云笑說：「看看有沒有緣分跟契機了，因為要準備比賽就必須全心全意投入，自己現在還有其他外務，可能沒辦法做到像以前選手時期那樣。」

