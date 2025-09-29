全運會空手道》主持實境節目入圍金鐘獎 文姿云直呼榮幸

文姿云全運會奪下女子第三級金牌。（文姿云提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕空手道女將「小清新」文姿云在2023年退役，這次全運會重返戰場，她在女子對打第三級摘下金牌，完成三連霸。她退役後持續挑戰自我，接下實境節目《人生幹大事上船了各位！》主持棒，並入圍今年的金鐘獎，令她直呼很榮幸，也很開心獲得肯定。

32歲的文姿云在2021年東京奧運摘下空手道女子55公斤級銅牌，另外她過去也曾於2014年仁川亞運、2018年雅加達亞運摘金，並於2023年決定從國家隊退役，而她在該年全運會仍摘下金牌。今年全運會復出代表台北市參賽，文姿云一路過關斬將闖進決賽，並在決賽以7：1擊退高雄市女將黃昱儒，完成3連霸。

文姿云退役後持續挑戰不同領域活動，她參與節目錄影、登山等等，她接下實境節目《人生幹大事上船了各位！》主持棒，入圍今年金鐘獎實境節目主持人獎，回憶聽到入圍當下的心情，她說：「一開始沒有想太多，那時候剛好自己出現蕁麻疹問題，身體不適，但後來回想能夠入圍真的很榮幸，這也是過去當選手時期沒有想過的事。」

提到擔任實境節目主持人，文姿云認為，是很不一樣的體驗，能夠做自己、呈現自己真實的一面，如今還能入圍，獲得大家肯定，讓她覺得非常開心。

