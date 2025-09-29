中職》台鋼「必勝一戰」派出櫻井周斗先發樂天 兩隊教頭老實說

櫻井周斗。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕台鋼雄鷹今作客樂天桃猿拉上日籍投手櫻井周斗先發，兩隊教頭洪一中和古久保健二賽前都各有非常直白的說法，洪總直言這一場台鋼如果沒有贏，今年球季就差不多結束，而古久保在賽前看完櫻井的投球影片則表示，「感覺控球部分沒有那麼理想。」

台鋼目前全力爭取以年度第3名晉級季後賽，但暫居第4的台鋼和暫居年度第3的樂天有2.5場勝差，要翻盤的難度相當高，且樂天手中還握有兩大王牌洋投魔神樂和威能帝。

洪總直言：「如果我們今天沒有贏，就差不多決定」，他進一步指出，因為今晚若輸球，必須要台鋼剩下5場全勝、樂天剩下5場全敗才有機會，「只要接下來我們1敗、他們1勝，我們就沒有了，今天贏就有希望。」台鋼今起3場比賽將和樂天正面對決，樂天今由魔神樂先發，而威能帝按輪值將在週四對台鋼登板。

台鋼今將這場「必勝一戰」交給剛拿下二軍防禦率王的櫻井周斗，讓他生涯首次對戰樂天，對此古久保賽前則說，「剛才開會有看一下影片，是我們第一次對到，對打者群來講，沒有實際對戰，不知道球威和實際路徑。」

古久保指出，對打者比較困難的是，第一次對戰就要馬上對到他的投球軌跡，是比較困難的，但他也直言，「感覺控球部分沒有那麼理想，但也不是完全丟不進好球帶的那種，可能這方面打者要去多多觀察，是比較困難的地方。這場目標是放在好球可否確實掌握。」

