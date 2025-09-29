TPBL》戰神找來曾指導SGA的技術教練 力拚重返冠軍賽

台新戰神今天舉辦開季記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL台新戰神休賽季不僅戰力補強，土洋都有新血加入，教練團也不斷壯大，找來助理教練陳世念，以及曾指導過雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等多名NBA球員的技術教練瓊斯，希望能重返冠軍賽，力拚隊史首冠。

戰神本土透過選秀補進潛力股謝銘駿、魏芃禾，添加後場戰力，另外也找來洛夫頓、基德、威利斯、齊曼加共4位洋將，其中洛夫頓在上季黎巴嫩聯賽更繳出場均26.4分、7助攻，並橫掃多項個人獎項，個人能力不在話下。

戰神教練許皓程指出，本季除了團隊戰力更完整，還特別請到一位加拿大籍的技術教練瓊斯（Edison Jones），他曾協助多名NBA球員，希望幫助每位球員的個別訓練更加完整，同時也為教練團帶來更多不同啟發。

黃聰翰認為，瓊斯擁有許多經驗，跟以前最大差別是有些教練可能會著重訓練技術層面，但他會讓大家有更多實戰運用，藉此加強球員的臨場反應。至於謝銘駿則表示，自己也從瓊斯身上挖寶，花更多時間向他徵詢意見，希望能不斷強化自己。

戰神上季在季後賽止步首輪，許皓程也希望能先躋身季後賽，進一步重返冠軍賽，而總經理林祐廷則喊出總冠軍的目標，盼能一舉拿下隊史首冠。

