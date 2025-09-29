自由電子報
游泳亞錦賽》100蝶奪金添信心！王冠閎200蝶盼再拚金牌

2025/09/29 17:06

王冠閎。（教練黃智勇提供）王冠閎。（教練黃智勇提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲水上運動錦標賽昨天在印度揭開序幕，首日台灣隊傳回捷報，「台灣蝶王」王冠閎在游泳男子100公尺蝶式摘金，進帳我國代表隊這次首金，而這面金牌也為他帶來信心，瞄準最後一日登場的200蝶金牌。

台灣蝶式3項全國紀錄保持人王冠閎，在2023年成都世大運摘下200蝶銀牌，同一年杭州亞運再次鍍銀，去年巴黎奧運則在200蝶準決賽止步，今年德國萊茵魯爾世大運也在200蝶進帳銀牌。

王冠閎在首日登場的100蝶預賽先是繳出53秒75，以排名第4晉級決賽，而晚間決賽他再把成績推進到52秒41，收下金牌。另外，他也在今天上午的男子800公尺自由式接力中，和隊友王星皓、洪本翰、洪雋威合力繳出7分37秒34，以總排第2晉級晚間決賽。

這是王冠閎首度參與亞錦賽，教練黃智勇表示，這次主要目標還是放在他的主項200公尺蝶式，希望能夠拚一下金牌，他也透露，其實王冠閎對於100蝶預賽表現不是太滿意，「因為以國際賽來說，預賽在早上8點多是真的有點早，冠閎也認為預賽發揮得不是很好，但晚上決賽有調整過來。」

黃智勇提到，起初100蝶目標是想拚獎牌，沒特別預設要拚金牌，「因為他的報名成績大概在奪牌的邊緣，我們賽前評估是有機會，100蝶能夠拿到金牌，我想對他後面比賽會更有信心。」

王冠閎的個人賽事還有明天的50公尺蝶式以及10月1日200公尺蝶式，另外在接力方面，他還會參與男女混合400公尺自由式接力、男子400公尺自由式接力以及男女混合400公尺混合接力。

王冠閎（中）在游泳亞錦賽奪下100蝶金牌。（教練黃智勇提供）王冠閎（中）在游泳亞錦賽奪下100蝶金牌。（教練黃智勇提供）

