中職》先發打線連續5場不變 平野惠一：暫時卸下兼顧戰績與養成的重擔

平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天在主場洲際迎戰統一獅，先發打線連續5場沒有變動，總教練平野惠一表示，會有這樣的安排，轉捩點是領隊劉志威與他的一次談話，讓他暫時卸下兼顧戰績與養成的重擔，戰績上也獲得4連勝的回饋。

中信自上週四（25日）到今天，先發打線連續5場沒有任何變動，唯一的差別只是每場的先發投手不同，截至昨天拉出一波4連勝，今天若擊敗統一獅將讓全年戰績第一魔術數字減為M1，連統一總教練林岳平都笑說：「最近每場比賽都很關鍵，他們正在順的時候，當然不會有任何變動。」

平野指出，自從接任總教練後，整年都在強調兼顧戰績與養成，上週二（23日）在洲際因雨延賽後，領隊正好有事找他商量，除了交換一些意見與想法，也建議他，現在朝短期決戰的方向去走，以戰績為優先，不用顧慮養成，他經過一番思考，決定排出這個先發打線。

平野表示，感謝領隊的支持，幫他把兼顧戰績與養成的重擔拿起來，這個打線在最近幾場也運作得很順暢，大家都知道自己的角色，都能完成自己的任務，至於今天依舊不做變動，主要考量是這個打線第一次面對左投，他很期待會出現怎樣的結果。

