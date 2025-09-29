自由電子報
體育 競技運動 排球

永信杯》周思齊不拿球棒改打排球 虧「山羊兄弟隊」是老弱殘兵

2025/09/29 18:41

周思齊網前扣殺，陳冠任來不及攔網。（永信杯提供）周思齊網前扣殺，陳冠任來不及攔網。（永信杯提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕經過三天熱戰，第52屆永信杯全國排球賽大勢逐漸明朗，高男組豐原高商先擒頭城家商，再俘曾文農工，一日兩勝順利晉級四強，朝十連霸之路繼續邁進；高女組東山高中兩局只讓景美女中拿下10分，直落二晉四強劍指三連霸。

永信杯今在台中市大甲鐵砧山永信運動公園進行第三天賽事，大會的另一個焦點，是前中信兄弟球員周思齊發起組建、成員含多名前職棒球員包括吳俊億、陳冠任在內的「Goatbros山羊兄弟棒球隊」跨界打排球。

不同的是，隊長「周董」周思齊這次披永信藥品隊85號球衣，跟昔日隊友打對台，為了製造「笑果」，還「虧」山羊兄弟隊是老弱殘兵。結果先發上場的周思齊不拿棒子改打排球，運動員矯健身手仍在，率隊直落二擊敗山羊兄弟隊。

高男組尋求十連霸的豐原高商，中午先以25：15、25：22打敗頭城家商，下午再以25：18、15勝曾文農工，順利晉級四強，朝連霸之路繼續昂首前行。志在高女組三連霸的東山高中，以兩個25：5打敗景美女中也挺進四強。

共19支隊伍角逐的大專男子組，去年打敗衛冕軍海洋大學，首度登上冠軍寶座的中興大學，預賽對到高雄醫大也是打滿3局，淘汰賽階段更辛苦，先以25：19、22：25、20：18勝靜宜，再以23：25、25：15、15：6勝陽明交大，艱辛晉四。大專女子組前四強為陽明交大、臺中科技大學、臺灣體育運動大學以及臺中教大。

表演賽後兩隊成員於鐵砧山上的排球場合影留念。（永信杯提供）表演賽後兩隊成員於鐵砧山上的排球場合影留念。（永信杯提供）

