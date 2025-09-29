中職》一如古久保所言「控球不理想」 台鋼奇兵櫻井周斗仍投完5局取得勝投資格

櫻井周斗。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕在爭取季後賽機會的「必勝一戰」，台鋼雄鷹派出日籍投手櫻井周斗先發迎戰頭號假想敵樂天桃猿，結果他果真如樂天教頭古久保健二賽前所言「控球部分沒有那麼理想」，一開賽就投出四壞保送，用93球投完5局也累計投出3次保送，但退場時替台鋼取得4：2的領先，也為自己投出勝投資格。

包含今晚比賽，台鋼本季還剩下6場例行賽，其中前3場都對暫居年度第3的樂天桃猿，也是暫居年度第4的台鋼眼前最大敵人，因此這3場比賽形成「另類天王山之戰」。只是賽前台鋼教頭洪一中被問及樂天會怎麼安排剩下兩戰先發投手時，洪總則說，等這場打完再說吧，「今天贏就有希望。」

台鋼這3場對樂天只要輸2場就確定和季後賽無緣，但在本土先發人選欠缺下，今天決定從二軍拉上剛拿到二軍防禦率王的日籍投手櫻井周斗先發，也是他生涯第一次和樂天交手。賽前古久保被問及是否認為他是台鋼派出的奇兵時，則表示畢竟是第1次對到，對打者群來講，沒有實際對戰，不知道球威和實際路徑，更坦言賽前看完影片後，「感覺控球部分沒有那麼理想，但也不是完全丟不進好球帶的那種。」

結果櫻井1局下就對樂天1棒陳晨威投出四壞保送，並讓對方得到首分，2局下單局也投出兩次保送，但他在滿壘局面處理投手前滾地球回傳本壘，抓到關鍵出局數未失分，則顯得相當振奮，最終投5局失2分，取得勝投資格退場，6局下台鋼啟用牛棚；反倒樂天王牌左手洋投魔神樂今天威力稍減，6局未投完就失4分退場。

