MLB》才剛無緣季後賽！ 大都會264轟「北極熊」宣布跳脫合約

〔體育中心／綜合報導〕大都會在今天賽季最後一場比賽確定無緣季後賽，本季打出身價的264轟隊史全壘打紀錄保持人，重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）宣布將跳脫合約，尋求一張更大的長約。

阿隆索在上個休賽季成為自由球員，想尋求大約的他最終以2年5400萬美元重返老東家，2年合約首年為3000萬美元，並附帶跳脫條款，還有1000萬美元的簽約金與10萬美元的激勵獎金，第二年的薪水則是2400萬美元。

本季阿隆索猛敲38轟，灌進126分打點，41支二壘安打是國聯的二壘安打王，標準化攻擊指數（OPS+）來到145，創下自2022年以來的新高，他也順理成章地跳脫合約，成為自由球員。

阿隆索在2023年拒絕了大都會一張7年1.58億美元的合約，在2024年與2025年賽季他已經賺了5050萬美元合約，代表阿隆索在今年冬天至少要簽下一張5年1.075億美元合約，才有辦法追上2023年那張大約。

大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）在今年受訪時曾提到，他在跟阿隆索簽約時，直接與他本人以及棒球營運總裁史登斯（David Stearns）進行面對面的談話，他也當面展現對這位當家主砲的喜愛。如今阿隆索再次成為自由球員，球隊是否能夠在失利的賽季，再砸大錢迎回這位隊史全壘打王，仍將成為球團休賽季的重要課題。

