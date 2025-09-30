自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平放棄全壘打王展現更大野心！球評期待：如果他執著...

2025/09/30 07:07

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平在賽季最後一場比賽敲出第55號全壘打，刷新生涯新高，但仍不敵費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的56轟，在國聯全壘打王排行榜以第二名坐收，不過日本評論家新井宏昌認為，這反而讓他看見大谷翔平迎向頂點的決心。

大谷翔平在賽季最終戰面對水手，單場3安猛打並敲出賽季第55轟，不過上場比賽他順應球隊的安排選擇休兵，最終「打者大谷」留下整季158場出賽，146分、172安、55轟、102分打點、109BB（20IBB）、20盜，打擊率2成82，攻擊指數1.014的表現作收。

生涯在日本職棒累積2038安，現任球評的新井宏昌指出，如果大谷翔平真的對全壘打王有執著的話，那就算教練團要他休兵，他也會堅持出賽，但他卻在球季尾聲選擇休息，顯然是希望能夠以萬全的準備來面對季後賽，這樣對球隊來說才是最有幫助的，即便這樣會降低拿下全壘打王的可能性。

新井宏昌更指出，大谷翔平的選擇，反而會讓他更期待他在季後賽的表現：「因為大谷翔平的目標，恐怕就只有2連霸，拿下世界大賽冠軍而已。」道奇隊在今年拿下國聯西區冠軍，不過因為戰績不敵釀酒人與費城人，將要與紅人進行3戰2勝的外卡系列賽，雙方會在台灣時間10月1日上午9點正面交鋒。

