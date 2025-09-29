WTT大滿貫》受腿傷所苦 高承睿苦撐4局不敵巴黎奧運男單銀牌莫雷加德

高承睿受腿傷影響，在男單首輪不敵瑞典名將莫雷加德。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕受到腿傷影響，「柚子同學」高承睿今晚在2025年WTT中國大滿貫賽男單首輪以1:3不敵巴黎奧運男單銀牌、瑞典「六角戰士」莫雷加德，無緣晉級32強。

世界排名下滑至40的高承睿，過去和世界排名第5的莫雷加德交手5次，只在去年澳門冠軍賽以3:2險勝，最近一次在今年杜哈世錦賽32強賽以2:4落敗。高承睿去年在中國大滿貫賽連續擊退法國名將高齊、日本好手戶上隼輔，直到16強賽才以2:3遭丹麥一哥林德逆轉，締造個人在大滿貫賽最佳戰績，但今年也面臨保分壓力。

請繼續往下閱讀...

上個月在瑞典主場勇奪歐洲大滿貫賽冠軍的莫雷加德，一開賽就來勢洶洶，前三板瘋狂搶攻，9:1強勢開局，高承睿很快地以3:11讓出首局。第2局，高承睿改變發球策略，讓莫雷加德多次出現接發球失誤，6:1開局後以11:4扳回一城。

關鍵第3局，高承睿在2:1領先時大腿有些不適影響跑動和發力，莫雷加德趁機連拿9分，10:2聽牌，隨後莫雷加德自亂陣腳，接發球、發球接連出現失誤，小高雖然逃過4個局點，最終仍以6:11再掉1局。

高承睿在第3局結束後請求醫療暫停，第4局仍堅持上場，但明顯受到腿傷影響，在3:3之後被對手打出一波8:2的強攻，5:11吞下對戰2連敗。賽後，莫雷加德也主動關心高承睿的傷勢，他表示，「今天可以看出來他受了很嚴重的傷，這真的讓人難過，所以這場比賽打起來並不算有趣，希望他能盡快康復。」

據了解，由於高承睿腿傷未癒，他和林昀儒的男雙賽事也可能在明天提出醫療證明請假。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法