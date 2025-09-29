中職》首局掉6分卻完成大逆轉！富邦悍將2連勝味全龍

董子恩。（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將和味全龍今天移師新莊再戰，富邦首局就單局2失誤且失6分，團隊打線卻大爆發，單場敲出18支安打，10:7逆轉勝味全龍，近期2連勝。

富邦先發投手陳仕朋首局投7球，隊友就發生2次失誤，加上李凱威敲安，陳仕朋單局又投出2保送，再被張祐銘、張政禹和林辰勳連續安打，味全龍單局拿到6分。

請繼續往下閱讀...

陳仕朋。（記者塗建榮攝）

首局就大幅領先，龍隊先發投手曹祐齊卻沒能投滿5局，2局下被陳真、周佳樂敲安後，葉子霆、池恩齊連兩打席長打，富邦追回3分。

3局下，富邦攻勢再起，董子恩本季首轟之後，陳真、戴培峰連續安打，曹祐齊隨即退場，接手的呂偉晟被周佳樂敲安，富邦追到1分差，葉子霆補上2分打點安打，悍將正式超前。

4局下，王念好、董子恩和陳真連續安打，富邦又拿下1分。龍隊換上陳禹勳，潘瑋祥敲出本季個人首安，也帶有打點，富邦正式拿下單場第10分。

龍隊拚個人獎的李凱威和吉力吉撈．鞏冠，都有成績進帳，安打王領先者李凱威單場雙安，而吉力吉撈5局開轟，本季第23轟。

前中信兄弟次輪指名陳志杰，5局完成個人生涯初登板，1局無失分，完成生涯首次三振，最快球速143公里。

單場3安打、3打點的葉子霆，拿下單場MVP，陳仕朋投6局失7分、其中4分自責，拿下勝投。而9局上3分差登板的李吳永勤，2出局後被連續2安打，差1出局數拿下生涯首次救援成功，富邦換上林栚呈，面對吉力吉撈投出三振，拿下生涯首次救援成功。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法