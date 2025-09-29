自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》連魔神樂都能打敗！台鋼7：3對樂天桃猿「必勝一戰」

2025/09/29 20:28

櫻井周斗。（記者林正堃攝）櫻井周斗。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕面對今起和樂天桃猿的3場比賽，台鋼雄鷹總教練洪一中賽前就說：「等這場打完再說吧，今天贏就有希望」，畢竟台鋼雖仍有爭取季後賽門票的機會，但要扭轉樂天目前暫居年度第3的局勢艱辛，也讓今天成為「必勝一戰」，結果台鋼今晚以7：3擊敗樂天，雙方在年度戰績勝差縮小至1.5場，在例行賽最後5戰仍保有生機。

包含今晚比賽，台鋼本季6戰的前3場都要和樂天交手，也是暫居年度第4的台鋼眼前最大敵人，因此3戰形成「另類天王山系列賽」。由於台鋼在這3戰只要輸兩場，就宣告和季後賽無緣，也因此洪總賽前才會說：「「如果我們今天沒有贏，就差不多決定，因為我們接下來要5場全勝、他們（指樂天）要5場全敗才有辦法。」

在「必勝一戰」派出日籍投手櫻井周斗先發，他1局下就對首棒打者陳晨威投出保送，被對方盜上二壘後，再被成晉敲出帶打點的二壘安打，首局就失分，但2局下化解滿壘失分危機後，一直投到5局下才再失分，投完5局退場時仍取得4：2的勝投資格。

反倒是本季拿下13勝的樂天王牌左投魔神樂在2局下出現亂流，單局被敲3支安打失3分，包括台鋼9棒陳致嘉敲出的追平分安打，再被1棒曾子祐敲出帶2分打點的二壘安打，累計投5.2局失4分（1分責失），吞下本季第8敗。樂天在7局下一度追至3：4，但台鋼在9局上靠魔鷹帶打點二壘安打再下一城，王柏融在2出局後追加帶兩分打點的二壘安打。

顏郁軒。（記者林正堃攝）顏郁軒。（記者林正堃攝）

曾子祐。（記者林正堃攝）曾子祐。（記者林正堃攝）

陳致嘉。（記者林正堃攝）陳致嘉。（記者林正堃攝）

曾子祐。（記者林正堃攝）曾子祐。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中