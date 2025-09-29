中職》連魔神樂都能打敗！台鋼7：3對樂天桃猿「必勝一戰」

櫻井周斗。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕面對今起和樂天桃猿的3場比賽，台鋼雄鷹總教練洪一中賽前就說：「等這場打完再說吧，今天贏就有希望」，畢竟台鋼雖仍有爭取季後賽門票的機會，但要扭轉樂天目前暫居年度第3的局勢艱辛，也讓今天成為「必勝一戰」，結果台鋼今晚以7：3擊敗樂天，雙方在年度戰績勝差縮小至1.5場，在例行賽最後5戰仍保有生機。

包含今晚比賽，台鋼本季6戰的前3場都要和樂天交手，也是暫居年度第4的台鋼眼前最大敵人，因此3戰形成「另類天王山系列賽」。由於台鋼在這3戰只要輸兩場，就宣告和季後賽無緣，也因此洪總賽前才會說：「「如果我們今天沒有贏，就差不多決定，因為我們接下來要5場全勝、他們（指樂天）要5場全敗才有辦法。」

請繼續往下閱讀...

在「必勝一戰」派出日籍投手櫻井周斗先發，他1局下就對首棒打者陳晨威投出保送，被對方盜上二壘後，再被成晉敲出帶打點的二壘安打，首局就失分，但2局下化解滿壘失分危機後，一直投到5局下才再失分，投完5局退場時仍取得4：2的勝投資格。

反倒是本季拿下13勝的樂天王牌左投魔神樂在2局下出現亂流，單局被敲3支安打失3分，包括台鋼9棒陳致嘉敲出的追平分安打，再被1棒曾子祐敲出帶2分打點的二壘安打，累計投5.2局失4分（1分責失），吞下本季第8敗。樂天在7局下一度追至3：4，但台鋼在9局上靠魔鷹帶打點二壘安打再下一城，王柏融在2出局後追加帶兩分打點的二壘安打。

顏郁軒。（記者林正堃攝）

曾子祐。（記者林正堃攝）

陳致嘉。（記者林正堃攝）

曾子祐。（記者林正堃攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法