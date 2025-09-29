自由電子報
體育 競技運動 排球

企排》21年9隊11月成大開打 新logo首度公開

2025/09/29 20:39

企排21開幕戰將於11月1日、2日在台南成功大學中正堂舉行。（排協提供）企排21開幕戰將於11月1日、2日在台南成功大學中正堂舉行。（排協提供）

〔體育中心／綜合報導〕企業21年甲級男女排球聯賽將於11月1日盛大開打，開幕戰擬於國立成功大學體育館登場！中華民國排球協會今天（29日）公布新賽季男女排共9隊及全新企排LOGO，簡單線條與色彩呈現排球之運動感與速度感，邀請全台排球迷共襄盛舉，一起搭上「企排21」列車！

台灣職業排球聯盟TPVL元年賽季已於9月27日點燃戰火，而全台排球迷最關注的話題之一，莫過於企排聯賽TVL是否持續舉辦？其中包含哪些隊伍？中華民國排球協會今日預告，企排21年將於11月1日開打，18周例行賽將進行到明年三月中旬。3月20-22日將於屏東舉行挑戰賽及總冠軍戰。

全國排協表示，企排21共有9支隊伍，其中男排5隊、女排4隊。男排包含屏東台電、雲林美津濃、桃園臺灣產險、臺北國北獅與臺中獅子王共5隊，女排包含高雄台電、臺北鯨華、新北中纖和義力營造共4隊。9支球隊預計於十月中旬舉行之企排21記者會亮相，球員名單也將正式揭曉，迎接全新賽季！中華民國排球協會理事長龔建榮說，企業排球聯賽持續了20個年頭，今年全新賽季，感謝各界支持，將持續為選手搭建舞台，讓全國球迷欣賞各隊最精湛的球技和最動人的拚勁！

今日公布的企業排球聯賽TOP VOLLEYBALL LEAGUE全新LOGO，以粗體斜線構成TVL字樣，兼具運動感與速度感，T字橫線代表排球網上方白線的意象，V字弧線則隱含排球員自空中跳起的美麗線條。排協表示，新的LOGO代表著企排聯賽在昔日20年的基礎上，展現全新生命、全新活力！

企排21年啟用全新賽事logo 設計理念強化運動線條感及排球元素。（排協提供）企排21年啟用全新賽事logo 設計理念強化運動線條感及排球元素。（排協提供）

全國排協秘書長黃國光透露，企排21賽季隊伍中有全國排球迷喜愛支持的眾多球星，例如球迷關注的女排張瓈文，將會續披新北中纖戰袍。老將新秀同台較勁，更多的話題，期待球迷屆時一起進場觀戰，一起熱情支持心目中的最佳球隊。相關企排訊息也請持續鎖定中華民國排球協會的社群平台（臉書、IG等）。

企排21年季後賽將於3月20日至22日在屏東縣立體育館舉行。（排協提供）企排21年季後賽將於3月20日至22日在屏東縣立體育館舉行。（排協提供）

張瓈文續批新北中纖戰袍迎向企排21。（排協提供）張瓈文續批新北中纖戰袍迎向企排21。（排協提供）

