中職》嘉獎一下捕手陳致嘉 洪總也希望大王敲安後「開朗一下」

王柏融。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天在桃園主場以7：3擊敗樂天桃猿，讓雙方在年度排名第3之爭的勝差縮小至1.5場，總教練洪一中賽後除了肯定先發投手櫻井周斗的表現「比預期好很多」，也特別要嘉獎在主戰捕手張肇元受傷之後頂上來的陳致嘉，而對於「大王」王柏融在9局上擊出帶2打點二壘安打，更說：「他最近是滿悶的，為球隊貢獻嘛，有時候心情開朗一下。」

櫻井周斗今天先發5局失2分，拿下本季第2勝，雖然送出3次保送，但仍在危機局面都能適時化解，洪總就說：「比預期得好很多，大家一直擔心他的控球，這場球下來，控球是有點不穩，但也沒有到很差。」就像櫻井在二軍投的時候雖然保送很多，但防禦率仍能壓在2點多，洪總表示這也代表他的危機處理能力是好的。

對於今和櫻井搭配的捕手陳致嘉，洪總更表示：「今天捕手表現不錯，很意外還有兩支安打、還有打點，跟投手搭配也引導得不錯，要嘉獎一下。」陳致嘉在2局上先敲出帶打點安打將比分追成1：1，接著曾子祐再敲出帶2分打點的二壘安打，單局得3分，而9局上台鋼繼續增加保險分，包括魔鷹和王柏融都敲出帶打點長打。

