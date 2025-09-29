自由電子報
體育 棒球 中職

中職》洪總「不請自來」送上真心祝福 樂天桃猿應援團長阿誠風光引退

2025/09/29 21:38

阿誠「引退」，洪總情義相挺，為老同事加油。（記者林正堃攝）阿誠「引退」，洪總情義相挺，為老同事加油。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕從2010年正式加入桃猿應援團，應援團長「阿誠」今天在樂天桃猿本季最後一場例行賽主場的賽後風光引退，他更最後一次搭上小飛機帶動10號隊友應援，而在引退儀式上，對手台鋼雄鷹總教練洪一中身為阿誠多年同事及好友，也特地現身送上祝福，還說：「歹勢，今天不請自來，我今天聽到阿誠引退，就想上來表達我的謝意。」

在樂天桃猿前身Lamigo桃猿的推動「猿風加油」下，阿誠成為首位猿風應援團長，而在2014年桃猿率先實施全主場制度後，桃園球場也成為超夯主場，阿誠更是在場上帶動應援的靈魂人物。樂天今晚賽後特別為阿誠舉行引退儀式，他在致詞時也激動落淚，而洪總更是驚喜現身，送上祝福。

洪總過去執教桃猿時期就和阿誠的關係很好，即使轉戰其他球隊，仍保持不錯情誼。在今天聽到阿誠引退儀式的消息後，洪總更是主動表示要上台親自表達感謝，「他是我很好的同事和朋友，我的感觸滿深的，他為球隊隊貢獻滿多，引退也不是壞事」，接著對阿誠說：「我知道你今天要轉換跑道，以你的反應、機智，以後你的轉換一定會更順遂，也會為球隊做出更好的貢獻。我就想上來表達我的謝意，祝福你，阿誠加油。」

阿誠「引退」，洪總情義相挺，為老同事加油。（記者林正堃攝）阿誠「引退」，洪總情義相挺，為老同事加油。（記者林正堃攝）

