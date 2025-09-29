中職》林子豪、林安可各轟1發2分彈 統一獅6：4勝中信兄弟

統一獅林子豪。（統一獅提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕統一獅今天靠8局上林子豪、9局上林安可各轟1發2分彈，分別逆轉戰局、拉開領先，以6：4中止中信兄弟的4連勝，讓中信全年戰績第一魔術數字停在M3，總教練林岳平卻很在意6局上無人出局滿壘卻沒得分。

兩隊從開賽起互有領先，統一打完6局以2：3再次落後，8局上中信換投李振昌，先保送代打蘇智傑，再被林子豪轟出2分彈，只投5球就讓戰局逆轉，李振昌的連續無失分場次也停在21場；9局上中信再換投陳冠穎，1出局後被林安可轟出2分彈，統一以6：3擴大領先。

請繼續往下閱讀...

林岳平指出，林子豪、林安可的2分彈雖然很關鍵，他最在意的還是6局上無人出局滿壘卻沒得分，即便對方換上滑球比較犀利的江忠城，打線應該要有能力至少得1分，下半季球隊常在無人或1人出局滿壘沒得分，不管是中心打者或後段打者的成效都不好，球隊必須針對這點好好研究。

蒙德茲投5局花101球，被打8支安打只失1分非自責分，4局下2次牽制一壘分別讓宋晟睿、陳統恩出局，締造中職史上第4次單局2次牽制出局，林岳平認為，比較幸運的是4局下，沒有那2個牽制出局，分數可能被追平甚至超前。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法