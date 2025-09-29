自由電子報
體育 棒球 中職

中職》林子豪首次達成單季10轟 打完2局卻差點被換掉

2025/09/29 21:50

統一獅林子豪。（統一獅提供）統一獅林子豪。（統一獅提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕統一獅今天靠林子豪8局上、林安可9局上各轟1發2分彈，以6：4中止中信兄弟的4連勝，讓中信全年戰績第一魔術數字停在M3，林子豪首次達成單季10轟，本季第4次獲選單場MVP，賽後感謝總教練林岳平沒在打完2局就把他換掉。

統一打完6局以2：3再次落後，8局上中信換投李振昌，先保送代打蘇智傑，再被林子豪轟出2分彈，只投5球就讓戰局逆轉，連續無失分場次停在21場。林子豪指出，因為李振昌開局就投保送，決定鎖定直球出手，看到第1球就是直球，便毫不考慮出棒攻擊。

林岳平賽後透露，林子豪先在2局上被三振，又在2局下發生守備失誤，感覺他這場不在狀況內，打完2局一直想把他換下場，「以結果來說，差點啦，還好沒換」。林子豪表示，畢竟比賽前段的打擊與守備都表現不好，有感覺總教練可能要把他換掉，很高興還有機會彌補。

林子豪首次達成單季10轟，產量比前3年合計7轟還多，他表示，能達成單季10轟當然開心，可能上半季衝比較快，下半季身體出現疲勞，打擊姿勢與機制都跑掉，直到9月中才在教練幫助下調整回來，希望在季後賽可以更好。

