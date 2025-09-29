自由電子報
WTT大滿貫》5局大戰逆轉羅馬尼亞名將莎瑪拉 17歲葉伊恬驚險闖進32強

2025/09/29 22:07

葉伊恬在女單首輪扳倒羅馬尼亞老將莎瑪拉，闖進32強。（取自WTT官網）葉伊恬在女單首輪扳倒羅馬尼亞老將莎瑪拉，闖進32強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，今晚在2025年WTT中國大滿貫賽女單首輪激戰5局後，以3:2扳倒世界排名36的羅馬尼亞名將莎瑪拉，拿下生涯大滿貫賽正賽首勝，32強將對決世界排名13的日本前一姐早田希娜。

世界排名59的葉伊恬上個月在歐洲大滿貫賽首度亮相，她在女單資格賽連闖兩關後，最終輪以1:3不敵西班牙女將張璇，和正賽門票擦身而過，這一站則直接晉級正賽，首場對上36歲的沙場老將莎瑪拉。

初生之犢不畏虎的葉伊恬，打完前3局以11:7、2:11、11:5領先，第4局也在4:7下打出一波6:1的反擊，不但逼出對手的暫停，還以10:8率先聽牌，經驗老道的莎瑪拉隨後靠著拿手的反手拍連續救下2個賽末點，追成丟士。關鍵時刻，葉伊恬接發球失誤，隨後正手搶攻也出界，10:12被逆轉。

第5局，葉伊恬在開局3:1領先下連丟5分被對手反超，但她並不洩氣，在4:7落後下連拿4分，8:7奪回領先，莎瑪拉也展現韌性追至9平。決勝時刻，葉伊恬毫不手軟，先靠著反手搶下超前分，隨後接發球大膽直接正手搶攻得手，11:9贏得最終勝利。

