WTT大滿貫》決勝局連丟6分遭中國小將陳俊菘逆轉 張本智和慘遭一輪遊

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第4的日本一哥張本智和今晚在決勝局9:5領先下連丟6分，最終以2:3輸給世界排名113的中國小將陳俊菘，止步男單首輪，爆出2025年WTT中國大滿貫賽開打以來最大冷門。

上個月剛在主場獲得WTT橫濱冠軍賽男單冠軍的張本智和，面對左手持拍的20歲新秀陳俊菘，首局以11:8先馳得點，不料第2局在10:7聽牌下連續錯失3個局點後風雲變色，以10:12、8:11連丟2局。背水一戰的張本智和，第4局先以11:8扳回一城，決勝局3:0開局後也一路保持領先，沒想到9:5優勢下卻接連出現失誤被追平，關鍵時刻陳俊菘打得更果決，連續正手搶攻得分，11:9逆轉戰局。

世界排名12的法國「眼鏡哥」A.勒布朗也出師不利，在男單首輪以11:6、9:11、11:13、9:11遭世界排名75的羅馬尼亞新秀E.伊歐內斯庫逆轉。

世界排名第2的中國小石頭林詩棟則拒絕爆冷，首輪以11:7、11:5、12:10解決世界排名30的克羅埃西亞好手普卡爾，32強將遭遇世界排名20的日本名將戶上隼輔。

