中職》今年第1次拿MVP 曾子祐賽後爆出很可愛的自嘲金句

〔記者倪婉君／桃園報導〕昨天在大巨蛋賽後表演才拉小提琴「帥一波」，曾子祐今天作客桃園球場迎戰樂天桃猿，在2局上突破樂天先發投手魔神樂的直球敲出致勝二壘安打，更讓他展現足以拿下本季首次單場MVP的帥氣球技，賽後受訪結束時更爆出超可愛的自嘲金句：「全壘打0，MVP不能0吧！」他本季全壘打產量仍掛蛋，至少今天單場MVP先「開張」。

台鋼今晚以7：3擊敗樂天，落後暫居年度第3的樂天勝場縮小至1.5場，在本週三、四和樂天兩場對戰會盡力求勝，希望能搶下隊史首次晉季後賽的機會。樂天今天1局下就先馳得點，台鋼則在2局上展開反攻，9棒捕手陳致嘉先敲出帶打點安打追平比分後，1棒曾子祐再補上帶兩分打點二壘安打，比分形成3：1，除了成為勝利打點，也讓他以2安打2打點獲選單場MVP。

台鋼總教練洪一中認為曾子祐的那支長打很關鍵，讓先發投手櫻井周斗後來可以更大膽去投球，曾子祐賽後接受媒體採訪時更先說：「這是我今年第一次站在這裡（指接受MVP訪問）。」他表示今年一度有點懷疑自己，「是不是球隊需要我的時候，都沒有貢獻，會去想這個問題，想說怎樣用自己最大的能力幫助球隊。」

對於2局上和魔神樂的對決，曾子祐表示因為敲安前一顆直球覺得很可惜，自己跟得比較慢，打到右外野界外，「我就覺得有可能會再來一顆，因為他覺得我比較慢一點。」結果魔神樂真的再投一顆直球過來，曾子祐說：「還好我有先想起來放，因為前一顆有點被擠壓，所以還有可能再來。」就被他敲出左外野二壘安打。

曾子祐去年有4發全壘打，今年至今尚未開轟，才會讓他自嘲：「全壘打0，MVP不能0吧！」更期盼在剩下5場例行賽，自己也有機會回到主場拿MVP。

曾子祐。（記者林正堃攝）

