TPVL》伊斯特是唯一沒有母企業的球隊 曹登雄親力親為：沒有資源就要更用心

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年以4隊規模開打，主場位於天母體育館的台北伊斯特是4隊裡唯一沒有母企業的球隊，總經理曹登雄幾乎所有事都親力親為，「沒有錢就只能比別人更用心。」

29歲的曹登雄是球員出身，與伊斯特現任隊長高偉誠是東方工商時期戰友，大學沒有延續選手生涯，選擇就讀會計系，畢業後進入網路行銷產業，繞了一圈後如今以經理人身份再度投身這項自己熱愛的運動。

台北伊斯特由伊斯特育樂股份有限公司經營，背後沒有母企業贊助或冠名，曹登雄表示，伊斯特最早源自2021 年「伊斯特動力排球訓練營」，職排聯盟成立需要一定的隊伍數，「我們去年受到邀請，董事會的資金加上我找的贊助，籌到可以成立球隊的資金。」

成立職業球隊成本可觀，在營運團隊人手有限下，曹登雄親自參與球隊大小事，「除了球員由教練團負責外，球員以外的事情，包括視覺、官網、票價等規劃，我都有參與，我們會努力成為最親民的球隊，職業運動的根本是球迷，這是我心中的理念。在資源有限下做到最好，因為沒有錢，我們要比別人更用心，更聽得到大家的聲音，」

台北市職業球隊不少，對於主場座落台北市，曹登雄坦言，台北場館不足，主場天母體育館隔壁就是天母棒球場，優點是未來雙方有機會可以合作，但若兩邊都有主場賽事，停車位就會是極大的問題，「很多事都還有優化的空間，但我覺得，總得有人先開始。」

