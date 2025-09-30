TPVL》歷史性首戰落淚後自評60分 伊斯特總經理曹登雄看完所有網路留言

伊斯特總經理曹登雄在場邊觀賽。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）27日在天母體育館迎來歷史性首戰，主場球隊台北伊斯特總經理曹登雄開打前感性落淚，賽後一一讀完球迷回饋，希望打造最貼近球迷的球隊。

上週六開幕戰開打前，身為總經理的曹登雄不斷穿梭場館，忙著確認相關流程，甚至還戴著對講機，與一般工作人員的差別只有身上那套西裝，在場燈關閉、開幕儀式登場後，他更情緒激動、掩面落淚。

身為聯盟首戰主場球隊，曹登雄坦言肩負不小壓力，隔日再受訪時心情已經平復不少，他透露首戰結束後，自己看完社群所有相關留言，約凌晨4點才就寢，「來得及一天內調整的，我們就趕快調整。」

針對球迷提出的意見，伊斯特在第二天調整進場動線，也安排更多人力引導，當天賽前仍可看到曹登雄與進場球迷對話、聽取意見，他說，球迷認得出他後，通常都會直接找他反映問題，「在網路上他們也會直接標記我，我覺得這樣滿好的。」

對於聯盟歷史首戰，曹登雄自評60分，他說，比賽流程是順暢的，但除此之外還有很多地方需要改進，「我也寫了檢討紀錄，看看哪裡還可以修正，我們資源有限，不可能答應球迷所有事情，但做不到的，我也希望能讓他們知道困難在哪裡。」

