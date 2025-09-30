自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》職排聯盟誕生不易 魏雲龍盼球員更奔放「和球迷分享喜怒哀樂」

2025/09/30 07:09

TPVL執行長魏雲龍。（記者盧養宣攝）TPVL執行長魏雲龍。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年9月27日正式登場，聯盟在成立前參考國內職業運動以及國外排球聯盟的經驗，執行長魏雲龍感動職業舞台誕生，也期許球員在場上可以更奔放，與球迷有更多連結。

「很多人問我，成立職排聯盟哪一點最困難，其實每一件事都很困難，」魏雲龍在例行賽登場後受訪表示，能走到這一步真的很不容易，一切都要感謝各方幫助，「很多人包括企業、裁判、教練都提供很多解決問題的方法，可以成立都要謝謝大家。」

元年開幕週9月27日、28日在天母體育館落幕，魏雲龍表示，元年首戰具有歷史意義，也是很值得被記錄的過程，不過仍有不少細節可以進步，「還有很多地方要改進，我們會努力達到觀眾的期望，希望球迷進來是開心、覺得有趣的，比賽本身很重要，但其他元素也會調整到位。」

談及聯盟的目標與期許，魏雲龍指出，當然最希望每支球隊能一直打下去、球員都能保持健康持續出賽，「但其實不只是比賽順利，更大的期望還有提升選手的待遇與福利，但這背後是很大的成本，場館、球團營運的成本很高，這是我們聯盟與每支隊伍都會面臨的問題，很多企業還在觀望，所以我們要努力做好，符合他們的期望。」

魏雲龍表示，看到台灣終於能有職業排球聯盟，除了感動，也希望每個人都能珍惜環境，否則一切回到原點會很可惜，談及心目中職業球員的楓案，他說，職業聯盟不只是競技運動，還有娛樂表演成分，「我希望球員無論開心與懊惱都可以跟球迷分享，將喜怒哀樂與觀眾分享，觀眾才會跟你有連結，才會想要進來球場，我們的球員有時候還是太害羞，這一點棒球與籃球的球員都已經做得非常好，伊斯特的球員有時候也會去味全龍的比賽觀摩。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中