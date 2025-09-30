TPVL》職排聯盟誕生不易 魏雲龍盼球員更奔放「和球迷分享喜怒哀樂」

TPVL執行長魏雲龍。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年9月27日正式登場，聯盟在成立前參考國內職業運動以及國外排球聯盟的經驗，執行長魏雲龍感動職業舞台誕生，也期許球員在場上可以更奔放，與球迷有更多連結。

「很多人問我，成立職排聯盟哪一點最困難，其實每一件事都很困難，」魏雲龍在例行賽登場後受訪表示，能走到這一步真的很不容易，一切都要感謝各方幫助，「很多人包括企業、裁判、教練都提供很多解決問題的方法，可以成立都要謝謝大家。」

請繼續往下閱讀...

元年開幕週9月27日、28日在天母體育館落幕，魏雲龍表示，元年首戰具有歷史意義，也是很值得被記錄的過程，不過仍有不少細節可以進步，「還有很多地方要改進，我們會努力達到觀眾的期望，希望球迷進來是開心、覺得有趣的，比賽本身很重要，但其他元素也會調整到位。」

談及聯盟的目標與期許，魏雲龍指出，當然最希望每支球隊能一直打下去、球員都能保持健康持續出賽，「但其實不只是比賽順利，更大的期望還有提升選手的待遇與福利，但這背後是很大的成本，場館、球團營運的成本很高，這是我們聯盟與每支隊伍都會面臨的問題，很多企業還在觀望，所以我們要努力做好，符合他們的期望。」

魏雲龍表示，看到台灣終於能有職業排球聯盟，除了感動，也希望每個人都能珍惜環境，否則一切回到原點會很可惜，談及心目中職業球員的楓案，他說，職業聯盟不只是競技運動，還有娛樂表演成分，「我希望球員無論開心與懊惱都可以跟球迷分享，將喜怒哀樂與觀眾分享，觀眾才會跟你有連結，才會想要進來球場，我們的球員有時候還是太害羞，這一點棒球與籃球的球員都已經做得非常好，伊斯特的球員有時候也會去味全龍的比賽觀摩。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法