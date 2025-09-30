自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》日、韓冠軍隊伍有望來台！聯盟計劃明年舉辦國際邀請賽

2025/09/30 07:09

台中連莊與北海道VOREAS在熱身賽對決。（TPVL提供）台中連莊與北海道VOREAS在熱身賽對決。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年今年誕生，聯盟多方取經，明年更計畫邀請亞洲其他聯盟的冠軍隊伍來台參賽，讓台灣隊伍擁有與亞洲頂尖球員切磋交流的機會。

TPVL在例行賽登場前先舉辦熱身賽，邀請日本SV聯賽的東京巨熊、北海道VOREAS兩支隊伍來台，執行長魏雲龍3月赴日本東京考察，牽線SV聯賽東京隊與台北伊斯特進行相關交流，此外，雖然南韓職業隊因賽程撞期無法來台參加熱身賽，但魏雲龍表示，南韓職排聯盟人員期間也來台進行未來合作的意見交流。

魏雲龍透露，聯盟預計在明年舉辦國際邀請賽，邀請日本、南韓與泰國職業聯賽的隊伍來台同場競技，「可能是各聯盟的冠、亞軍，也有可能以明星隊的形式，細節還在討論，但已經著手進行規劃。」

除了參考其他國家的職排聯盟，台灣職棒、職籃的發展經驗也可供職排借鏡，台鋼天鷹由於集團也有雄鷹棒球隊、獵鷹籃球隊，提供其他球隊不少經驗，魏雲龍指出，天鷹確實提供很多寶貴經驗，包括如何與選手溝通等等，不過在執行過程中，也有發現適合籃球與棒球的方法，不一定適合排球，例如比賽流程等細節，聯盟努力在汲取各方意見後找到最適合的方式。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中