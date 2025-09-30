TPVL》日、韓冠軍隊伍有望來台！聯盟計劃明年舉辦國際邀請賽

台中連莊與北海道VOREAS在熱身賽對決。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年今年誕生，聯盟多方取經，明年更計畫邀請亞洲其他聯盟的冠軍隊伍來台參賽，讓台灣隊伍擁有與亞洲頂尖球員切磋交流的機會。

TPVL在例行賽登場前先舉辦熱身賽，邀請日本SV聯賽的東京巨熊、北海道VOREAS兩支隊伍來台，執行長魏雲龍3月赴日本東京考察，牽線SV聯賽東京隊與台北伊斯特進行相關交流，此外，雖然南韓職業隊因賽程撞期無法來台參加熱身賽，但魏雲龍表示，南韓職排聯盟人員期間也來台進行未來合作的意見交流。

魏雲龍透露，聯盟預計在明年舉辦國際邀請賽，邀請日本、南韓與泰國職業聯賽的隊伍來台同場競技，「可能是各聯盟的冠、亞軍，也有可能以明星隊的形式，細節還在討論，但已經著手進行規劃。」

除了參考其他國家的職排聯盟，台灣職棒、職籃的發展經驗也可供職排借鏡，台鋼天鷹由於集團也有雄鷹棒球隊、獵鷹籃球隊，提供其他球隊不少經驗，魏雲龍指出，天鷹確實提供很多寶貴經驗，包括如何與選手溝通等等，不過在執行過程中，也有發現適合籃球與棒球的方法，不一定適合排球，例如比賽流程等細節，聯盟努力在汲取各方意見後找到最適合的方式。

