TPVL》面對職棒、職籃競爭 魏雲龍反而看見台灣職業女排潛力

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年今年誕生，執行長魏雲龍對台灣排球人口有信心，也看到女子職業排球聯盟的發展潛力。

台灣目前已經有職棒、職籃聯盟，對於如何吸引更多球迷進場，魏雲龍表示，聯盟成立前進行過統計，在大專運動人口中排球大於籃球，且排球女子選手遠多於男子選手，「籃球還是男生比較多，但打排球的女生很多。」

魏雲龍指出，上述統計也埋下聯盟未來對於女排的相關規劃，但目前最大的困境仍是球員數量不足，「現在可能就只湊得出兩隊，若開放外援頂多三隊，但聯盟成立至少要有四隊。」

魏雲龍提到，相較男排球員，女性職排球員的運動生涯短，日本與韓國能夠發展主要是女性排球運動人口多，但女排球員很常在30歲左右結婚生子後就退役，不過他認為，女子職業排球的發展仍有潛力，「我們去跟企業談贊助，很多人第一句話都是問：『你們有女排嗎？』表示女子排球是可以被期待的。」

TPVL明年預計邀請亞洲其他聯盟球隊來台參加邀請賽，魏雲龍指出，或許屆時也可以納進女排賽事，邀請企排聯賽的女子球隊與亞洲女子職排球隊進行交流。

