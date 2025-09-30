自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》面對職棒、職籃競爭 魏雲龍反而看見台灣職業女排潛力

2025/09/30 07:09

TPVL元年正式登場。（TPVL提供）TPVL元年正式登場。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年今年誕生，執行長魏雲龍對台灣排球人口有信心，也看到女子職業排球聯盟的發展潛力。

台灣目前已經有職棒、職籃聯盟，對於如何吸引更多球迷進場，魏雲龍表示，聯盟成立前進行過統計，在大專運動人口中排球大於籃球，且排球女子選手遠多於男子選手，「籃球還是男生比較多，但打排球的女生很多。」

魏雲龍指出，上述統計也埋下聯盟未來對於女排的相關規劃，但目前最大的困境仍是球員數量不足，「現在可能就只湊得出兩隊，若開放外援頂多三隊，但聯盟成立至少要有四隊。」

魏雲龍提到，相較男排球員，女性職排球員的運動生涯短，日本與韓國能夠發展主要是女性排球運動人口多，但女排球員很常在30歲左右結婚生子後就退役，不過他認為，女子職業排球的發展仍有潛力，「我們去跟企業談贊助，很多人第一句話都是問：『你們有女排嗎？』表示女子排球是可以被期待的。」

TPVL明年預計邀請亞洲其他聯盟球隊來台參加邀請賽，魏雲龍指出，或許屆時也可以納進女排賽事，邀請企排聯賽的女子球隊與亞洲女子職排球隊進行交流。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中