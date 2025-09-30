網球》上海大師賽籤表出爐 喬科維奇可能4強對決勁敵辛納

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年上海大師男網賽即將在10月1日開打，單打籤表已經出爐，塞爾維亞第4種子喬科維奇（Novak Djokovic）可能4強對決義大利第2種子辛納（Jannik Sinner），提前上演去年冠軍戰戲碼。

坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，正是「三巨頭」中奮戰賽場的最後一人，自9月6日美國公開賽4強直落三不敵最後奪冠的西班牙後起之秀艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，首度重返賽場。他在ATP千分等級上海大師賽排第4種子，首輪免戰直接晉級，次輪即將迎戰法國穆得（Corentin Moutet）對決克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic）的勝方，若一路過關斬將，4強可能再度強碰24歲的「三巨頭接班人」辛納。

長江後浪推前浪，喬科維奇職業生涯對戰辛納，以4勝6負落居下風，包括本季法國公開賽、溫布頓錦標賽4強，全都栽在來勢洶洶的後輩拍下。曾4度上海奪冠的喬科維奇，去年決賽也敗給辛納；至於頭號種子艾卡拉茲、德國男單第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）則在上半籤表。

