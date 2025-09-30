自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》上海大師賽籤表出爐 喬科維奇可能4強對決勁敵辛納

2025/09/30 07:09

喬科維奇。（法新社）喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年上海大師男網賽即將在10月1日開打，單打籤表已經出爐，塞爾維亞第4種子喬科維奇（Novak Djokovic）可能4強對決義大利第2種子辛納（Jannik Sinner），提前上演去年冠軍戰戲碼。

坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，正是「三巨頭」中奮戰賽場的最後一人，自9月6日美國公開賽4強直落三不敵最後奪冠的西班牙後起之秀艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，首度重返賽場。他在ATP千分等級上海大師賽排第4種子，首輪免戰直接晉級，次輪即將迎戰法國穆得（Corentin Moutet）對決克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic）的勝方，若一路過關斬將，4強可能再度強碰24歲的「三巨頭接班人」辛納。

長江後浪推前浪，喬科維奇職業生涯對戰辛納，以4勝6負落居下風，包括本季法國公開賽、溫布頓錦標賽4強，全都栽在來勢洶洶的後輩拍下。曾4度上海奪冠的喬科維奇，去年決賽也敗給辛納；至於頭號種子艾卡拉茲、德國男單第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）則在上半籤表。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中