自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》巨人連4年無緣季後賽 開除執教22年的資深教頭梅爾文

2025/09/30 07:51

梅爾文。（資料照，美聯社）梅爾文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天例行賽以81勝81敗國聯西區第三，連4年無緣季後賽。巨人隊今天宣布開除63歲總教練梅爾文（Bob Melvin），巨人隊棒球事務總裁波西（Buster Posey）今透過視訊受訪表示，目前還沒有聘用新任教頭的時間表，也說自己心中有一些人選，但不會透露，「我想要確保我們找對人。」

巨人隊在8月底至9月初打出一波13勝3敗的成績，一度僅咬當時國聯外卡第三的大都會，但巨人隊在美國時間9月13日至23日交出2勝9敗表現，讓球隊的季後賽希望破滅。

梅爾文是在2023年10月底接掌巨人隊兵符，簽下3年合約。不過，梅爾文執教兩年合計只交出161勝163敗，勝率4成97的表現，巨人隊選擇提前和他分道揚鑣。

梅爾文在大聯盟生涯執教22年，執掌過水手隊、響尾蛇、運動家、教士隊等兵符，累積1678勝1588敗，三度榮獲年度最佳教頭。

波西表示，經過仔細評估後，認為更換領導層是對球隊最有利的選擇，「過去幾個月對我們所有人而言，令人失望又沮喪，我們的表現沒有達到應有水準，接下來我們磚主找一位新的領導者，引領我們向前進。」

此外，巨人隊曾在2021年賽季交出107勝55敗成績，力壓當年106勝的道奇，登上國聯西區龍頭。巨人隊卻在季後賽國聯分區賽5戰敗給道奇。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中