MLB》巨人連4年無緣季後賽 開除執教22年的資深教頭梅爾文

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天例行賽以81勝81敗國聯西區第三，連4年無緣季後賽。巨人隊今天宣布開除63歲總教練梅爾文（Bob Melvin），巨人隊棒球事務總裁波西（Buster Posey）今透過視訊受訪表示，目前還沒有聘用新任教頭的時間表，也說自己心中有一些人選，但不會透露，「我想要確保我們找對人。」

巨人隊在8月底至9月初打出一波13勝3敗的成績，一度僅咬當時國聯外卡第三的大都會，但巨人隊在美國時間9月13日至23日交出2勝9敗表現，讓球隊的季後賽希望破滅。

梅爾文是在2023年10月底接掌巨人隊兵符，簽下3年合約。不過，梅爾文執教兩年合計只交出161勝163敗，勝率4成97的表現，巨人隊選擇提前和他分道揚鑣。

梅爾文在大聯盟生涯執教22年，執掌過水手隊、響尾蛇、運動家、教士隊等兵符，累積1678勝1588敗，三度榮獲年度最佳教頭。

波西表示，經過仔細評估後，認為更換領導層是對球隊最有利的選擇，「過去幾個月對我們所有人而言，令人失望又沮喪，我們的表現沒有達到應有水準，接下來我們磚主找一位新的領導者，引領我們向前進。」

此外，巨人隊曾在2021年賽季交出107勝55敗成績，力壓當年106勝的道奇，登上國聯西區龍頭。巨人隊卻在季後賽國聯分區賽5戰敗給道奇。

