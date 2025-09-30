MLB季後賽》基襪大戰首戰王牌對決 19勝佛里德戰255K的克羅切

洋基王牌佛里德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕3戰2勝制的美聯外卡賽明天開打，紐約洋基將在主場迎戰死對頭波士頓紅襪，上演經典的「基襪大戰」戲碼。洋基將派出本季19勝的美聯勝投王佛里德（Max Fried），對決本季18勝的紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet）。

佛里德說，「不能保證我還會有下一場先發，所以從現在開始，這可能就是最後一場了。我們會全力以赴，盡最大努力。」

身為2021年勇士隊奪冠成員的佛里德，他在去年季後以8年2.18億美元加盟洋基。轉戰條紋軍首年，佛里德先發32場交出19勝5敗、防禦率2.86成績，共投195.1局賞186次三振，每局被上壘率為1.10；去年季後被白襪交易至紅襪的克羅切，本季先發32場交出18勝5敗、防禦率2.59，共投205.1局賞255次三振，勇奪美聯三振王。

紅襪隊今天賽前都穿著西裝前往紐約，總教練柯拉（Alex Cora）說，「我們原本都是穿著隨意去客場，結果他決要走商務休閒風。」他還提到，「因為賽程關係，我們客場之旅有一段時間都是輕鬆打扮。」

克羅切對此說明，「對這支球隊裡的一些人來說，這可能是一生一次的機會，所以我認為我們要以應有的尊嚴去面對。」

洋基與紅襪在季後賽交手，戰績皆為12勝12敗。但紅襪隊自2004年上演大逆轉後，近9場季後賽拿下8場勝利，包含2018年每聯分區賽4戰贏球，以及2021年外卡賽擊敗洋基。

