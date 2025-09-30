自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大都會無緣季後賽讓富豪老闆向球迷道歉 總裁點出球隊3大問題

2025/09/30 08:57

大都會無緣季後賽。（資料照，美聯社）大都會無緣季後賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年團隊薪資高達3.4億美元（約新台幣104億）的紐約大都會，意外無緣季後賽。大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）今在社群媒體X發文向球迷們致歉，而大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）今天受訪說，不會解除總教練門多薩（Carlos Mendoza）的執務。

大都會去年季後以15年7.65億美元大約網羅強打索托（Juan Soto），未料大都會今年虎頭蛇尾，在球季中後半段打出38勝55敗成績，只有4隊在這段期間的戰績比這更差。大都會最後在例行賽打出83勝79敗成績和紅人隊相同，因本季雙方交手，大都會取得2勝4敗的對戰成績，因此大都會無緣季後賽。

寇恩在社群媒體X發文說，「大都會球迷們，我欠你們一個道歉，你們盡自己能做的事情並支持這支球隊，我們沒有做到自己該做的。我們會做檢討，找出那些明顯和不明顯的原因，為何球隊沒有達到你們和我所期望的水準。今天我們大家都情緒激動，我知道你們為這支球隊投入多少時間和精力，這樣的結果是不可接受。」

大都會富豪老闆寇恩。（資料照，美聯社）大都會富豪老闆寇恩。（資料照，美聯社）

「我們今年確實經歷一個艱難的賽季...我們都很失望，也都很沮喪。」史登斯說，相信門多薩是一位非常優秀的教頭，「我認為他會繼續證明這點。」

門多薩去年執教首年打出89勝73敗成績，率領球隊殺進國聯冠軍賽，最後敗給道奇。門多薩執掌大都會2年兵符，合計交出172勝152敗、平均勝率5成31。

史登斯點出今年球隊的3個問題，第一是管理層在球隊出現傷兵時，未能適時補強投手陣容；第二是糟糕的團隊守備；再者是進攻端有球員打出不錯的個人數據，卻無法提供穩定的得分。

大都會去年季後以3年7500萬美元續留左投馬奈亞（Sean Manaea）、以及用2年3400萬美元網羅右投蒙塔斯（Frankie Montas），兩人都受到傷勢影響，表現都不理想，蒙塔斯在8月底就因傷提前報銷。

「我們的先發投手需要丟更多局數，今年賽季前2個半月，球隊的先發投手幾乎每場都能穩定投5局以上。」史登斯說，「但當你出現（先發）只投2.1局的比賽時，問題就會出現。今年我們就是沒能維持穩定投5局以上的狀況後陷入麻煩。」

大都會本季先發投手防禦率4.13排全大聯盟第18名，其總局數796局排全大聯盟第27名。

大都會棒球營運總裁史登斯。（資料照，ㄥ歐新社）大都會棒球營運總裁史登斯。（資料照，ㄥ歐新社）

領7500萬美元約的大都會日籍投手千賀滉大，今年是他5年約的第3年，本季前13場先發的防禦率僅1.47，是當時全大聯盟最佳投手之一，但他在美國時間6月13日大腿後肌受傷，千賀在傷癒復出的9場先發，其防禦率高達5.90，讓他在9月接受被降至小聯盟做調整，最後也沒有回到球隊40人名單。

史登斯說，千賀滉大已經連續2年表現不穩定、充滿挑戰，「我們知道他有能力、有潛力，會盡一切努力幫助他發揮出來，但我們能確定他明年會先發30場嗎？我認為那是愚蠢的。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中