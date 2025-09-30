MLB》大都會無緣季後賽讓富豪老闆向球迷道歉 總裁點出球隊3大問題

大都會無緣季後賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年團隊薪資高達3.4億美元（約新台幣104億）的紐約大都會，意外無緣季後賽。大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）今在社群媒體X發文向球迷們致歉，而大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）今天受訪說，不會解除總教練門多薩（Carlos Mendoza）的執務。

大都會去年季後以15年7.65億美元大約網羅強打索托（Juan Soto），未料大都會今年虎頭蛇尾，在球季中後半段打出38勝55敗成績，只有4隊在這段期間的戰績比這更差。大都會最後在例行賽打出83勝79敗成績和紅人隊相同，因本季雙方交手，大都會取得2勝4敗的對戰成績，因此大都會無緣季後賽。

寇恩在社群媒體X發文說，「大都會球迷們，我欠你們一個道歉，你們盡自己能做的事情並支持這支球隊，我們沒有做到自己該做的。我們會做檢討，找出那些明顯和不明顯的原因，為何球隊沒有達到你們和我所期望的水準。今天我們大家都情緒激動，我知道你們為這支球隊投入多少時間和精力，這樣的結果是不可接受。」

「我們今年確實經歷一個艱難的賽季...我們都很失望，也都很沮喪。」史登斯說，相信門多薩是一位非常優秀的教頭，「我認為他會繼續證明這點。」

門多薩去年執教首年打出89勝73敗成績，率領球隊殺進國聯冠軍賽，最後敗給道奇。門多薩執掌大都會2年兵符，合計交出172勝152敗、平均勝率5成31。

史登斯點出今年球隊的3個問題，第一是管理層在球隊出現傷兵時，未能適時補強投手陣容；第二是糟糕的團隊守備；再者是進攻端有球員打出不錯的個人數據，卻無法提供穩定的得分。

大都會去年季後以3年7500萬美元續留左投馬奈亞（Sean Manaea）、以及用2年3400萬美元網羅右投蒙塔斯（Frankie Montas），兩人都受到傷勢影響，表現都不理想，蒙塔斯在8月底就因傷提前報銷。

「我們的先發投手需要丟更多局數，今年賽季前2個半月，球隊的先發投手幾乎每場都能穩定投5局以上。」史登斯說，「但當你出現（先發）只投2.1局的比賽時，問題就會出現。今年我們就是沒能維持穩定投5局以上的狀況後陷入麻煩。」

大都會本季先發投手防禦率4.13排全大聯盟第18名，其總局數796局排全大聯盟第27名。

領7500萬美元約的大都會日籍投手千賀滉大，今年是他5年約的第3年，本季前13場先發的防禦率僅1.47，是當時全大聯盟最佳投手之一，但他在美國時間6月13日大腿後肌受傷，千賀在傷癒復出的9場先發，其防禦率高達5.90，讓他在9月接受被降至小聯盟做調整，最後也沒有回到球隊40人名單。

史登斯說，千賀滉大已經連續2年表現不穩定、充滿挑戰，「我們知道他有能力、有潛力，會盡一切努力幫助他發揮出來，但我們能確定他明年會先發30場嗎？我認為那是愚蠢的。」

Mets fans everywhere. I owe you an apology . You did your part by showing up and supporting the team. We didn’t do our part. We will do a post-mortem and figure out the obvious and less obvious reasons why the team didn’t perform up to your and my expectations

We are all feeling… — Steven Cohen （@StevenACohen2） September 29, 2025

