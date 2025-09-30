NBA》今夏沒簽延長合約 約基奇透露未來計畫

約基奇出席開季記者會，透露想永遠在金塊打球。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天舉辦開季記者會，包含一哥約基奇（Nikola Jokic）在內的球員們全數出席，記者會約基奇談到未來的計畫，表示他希望未來職業生涯都可以待在金塊隊。

約基奇目前在走5年2.76億美元合約的第3年，今年夏天本可以和球隊簽下3年2.12億美元的延長合約，不過約基奇並未點頭，但這不代表約基奇有想轉隊的念頭，他在記者會上表示：「我的計畫是永遠當個金塊人。」

實際上約基奇不提前續約在各界預期之中，因為明年休賽季再談延長合約，將有機會拿到多薪資，對此約基奇在記者會上說，他現在還沒想到明年簽約的事情，但延長合約對他來說像是一種獎勵，特別是現今NBA的薪資上限越來越高。

今年7月金塊老闆克倫科（Josh Kroenke）曾表示，球隊肯定會提供一份頂薪延長合約給約基奇，但不認為他會在今年夏天就簽約，而球隊也肯定會全力留下這位MVP中鋒。

在歷經兩季無緣冠軍後，金塊休賽季大補強，除了用小波特（Michael Porter Jr.）換回籃網高砲塔射手強森（Cam Johnson）外，替補也找來了瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、舊將布朗（Bruce Brown）等人，對此約基奇對新陣容充滿期待，還開玩笑說上次和布朗一起奪冠，這次聚首要再次拯救他的生涯。

