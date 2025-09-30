MLB》為遊騎兵奪隊史首冠 擁4冠的70歲名教頭波契將卸下兵符

遊騎兵名教頭波契。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵本季例行賽打出81勝81敗成績，連續2年無緣季後賽。遊騎兵今天宣布，名教頭波契（Bruce Bochy）將卸下兵符，轉任球隊顧問職務。

波契是在2023年起執掌遊騎兵，該年例行賽交出90勝72敗排美西第二，一路殺進世界大賽，最後擊敗響尾蛇，讓遊騎兵摘得隊史首冠。這也是波契執教生涯第四座世界大賽冠軍，過去他在巨人隊時期執掌兵符勇奪三冠。

現年70歲的波契，近3年執教合計為遊騎兵249勝237敗。波契的28年執教生涯中，累積2252勝是大聯盟史上第6多。

當今棒球界唯一比波契年長的總教練，則是天使隊73歲教頭華盛頓（Ron Washington），但華盛頓在6月中旬接受心臟手術後，就沒有再執教天使隊。

「波契是棒球界史上最偉大的教頭之一，他將永遠在遊騎兵球迷心中佔有一席之地，因為他在2023年帶回隊史首座世界大賽冠軍。」遊騎兵棒球營運總裁楊恩（Chris Young）表示，感謝波契過去幾季為球隊付出的一切，也希望他能在未來多年繼續為遊騎兵帶來衝擊。

根據《ESPN》指出，遊騎兵新任教頭人選，有可能是45歲的前馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）。去年11月舒馬克加入遊騎兵，擔任球隊棒球營運高級顧問。

