自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》為遊騎兵奪隊史首冠 擁4冠的70歲名教頭波契將卸下兵符

2025/09/30 10:26

遊騎兵名教頭波契。（資料照，美聯社）遊騎兵名教頭波契。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵本季例行賽打出81勝81敗成績，連續2年無緣季後賽。遊騎兵今天宣布，名教頭波契（Bruce Bochy）將卸下兵符，轉任球隊顧問職務。

波契是在2023年起執掌遊騎兵，該年例行賽交出90勝72敗排美西第二，一路殺進世界大賽，最後擊敗響尾蛇，讓遊騎兵摘得隊史首冠。這也是波契執教生涯第四座世界大賽冠軍，過去他在巨人隊時期執掌兵符勇奪三冠。

現年70歲的波契，近3年執教合計為遊騎兵249勝237敗。波契的28年執教生涯中，累積2252勝是大聯盟史上第6多。

當今棒球界唯一比波契年長的總教練，則是天使隊73歲教頭華盛頓（Ron Washington），但華盛頓在6月中旬接受心臟手術後，就沒有再執教天使隊。

「波契是棒球界史上最偉大的教頭之一，他將永遠在遊騎兵球迷心中佔有一席之地，因為他在2023年帶回隊史首座世界大賽冠軍。」遊騎兵棒球營運總裁楊恩（Chris Young）表示，感謝波契過去幾季為球隊付出的一切，也希望他能在未來多年繼續為遊騎兵帶來衝擊。

根據《ESPN》指出，遊騎兵新任教頭人選，有可能是45歲的前馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）。去年11月舒馬克加入遊騎兵，擔任球隊棒球營運高級顧問。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中