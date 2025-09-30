NBA》仍對他有期待！柯瑞打破沉默談庫明加合約風波

庫明加。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士和陣中前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判陷入僵局，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）在媒體日上提到對於這件事情的看法，他表示，尊重這個過程也相信一切都會往好的方向走，期待庫明加能夠做好準備，未來回歸後能幫助球隊贏得勝利。

勇士和庫明加針對合約的問題已協商許久，雙方看法分歧，預計美國時間10月1日會有結果，但在這之前也影響其他球員的合約，比如已經和勇士達成協議的哈佛德（Al Horford）、莫爾頓（De'Anthony Melton）都得等到庫明加的問題解決才能確定合約細節，3人今天都未出席媒體日。

請繼續往下閱讀...

對於庫明加的問題，柯瑞說：「我們肯定會討論這個問題，作為球隊的領袖，你必須了解正在發生的事情，不要把事情搞得比實際情況更複雜，得努力弄清楚我們面臨的形勢和挑戰，了解庫明加的情況、了解我們新加入的球員，我們每年訓練營前都會討論這支球隊需要做些什麼才能贏球。」

「今年有些地方有點不一樣，隊上有球員正在解決他的困境，我們也尊重這個過程，我相信一切都會水到渠成。」柯瑞也期待，一旦當庫明加回歸，他已經準備好投入工作，全心全意去幫助球隊贏球，「作為一個球員，我們最重要的工作就是打球。」柯瑞透露，他曾和庫明加談過，並強調自己只在意隊友本人的想法，不會去理會外界評論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法