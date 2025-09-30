NBA》拿代言費規避薪資上限？ 雷納德首度公開回應

雷納德首度公開回應代言風波，堅決表態沒有「密約」規避薪資上限。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）今年暑假捲入Aspiration公司代言疑雲，今天快艇舉行開季媒體日，會中他首度公開回應此事，堅決表態自己和快艇沒有做錯任何事情。

今年暑假Aspiration創辦人之一桑柏格（Joe Sanberg）被控詐欺，Aspiration宣告破產，隨後美國記者Pablo Torre發現雷納德與Aspiration的代言合約，可能有規避薪資上限的嫌疑，為此NBA成立調查小組，不過至今結果尚未出爐。

雷納德今天在媒體日談到這件事，先是表示自己代言合約還有款項沒收到，堅決表態自己和球隊沒有錯，「NBA會去做他們的事，我們沒有做錯任何事情。」雷納德說，這件事情不會影響到他和快艇隊友。

目前消息指出，雷納德和Aspiration簽了2800萬美元的代言費，其中還有700萬美元尚未付款，對此雷納德表示Aspiration是起詐欺案，他剩餘的代言費還沒收到，而對於外界在傳，他不用做任何事情就可以賺到代言費，雷納德則回應這樣的說法並不準確。

快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）也出面力挺球隊，表示他們也希望真相趕快大白，並有信心目前外傳那些對球隊不利的指控都是錯誤的。

法蘭克還不忘提醒，Aspiration捲入的是一起詐欺案，其中牽涉到許多受害者，並幫球隊老闆巴爾默（Steve Ballmer）講話，說巴爾默是個正直的人，總是告訴他們要照規則做事，發生這件事情很替他感到難過。

