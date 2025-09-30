網球》謝淑薇逆轉勝詹皓晴組合 賽後「拒絕握手」引台灣網友熱議

謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本月27日的中國網球公開賽女雙首輪「台灣內戰」，「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）以5：7、6：4、11：9，大逆轉台灣好手詹皓晴／地主蔣欣玗，挺進女雙16強。謝淑薇賽後舉動也引起球迷們議論。

謝淑薇和奧絲塔朋科組合在當天拿下決勝分贏球後，兩人互相擁抱慶祝，接著上前要與對方握手致意，謝淑薇只與蔣欣玗握手後就轉頭離去，沒有與詹皓晴握手。而奧絲塔朋科則都與兩人握手。

謝淑薇這段「拒絕握手」的畫面引起台灣網友們議論，「我跪著看你比完賽握手的那個片段 大快人心」、「什麼時候才有再一次的瀟灑轉頭」、「轉身就走的一幕超帥」。

謝淑薇和奧絲塔朋科今天將在女雙16強面對日本青山修子/西班牙布克莎（Cristina Bucsa）的組合。

Iconic lack of handshake at the net. It involved Hsieh Su-wei, but of course Ostapenko was also at the scene of the crime pic.twitter.com/ULZeaFv8Y0 （@1gamesetmatch） September 27, 2025

