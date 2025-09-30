MLB》無索托沒差！洋基賈吉成53轟的打擊王 紅襪教頭：大家都覺得他無法做到...

賈吉。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）今年以打擊率3成31勇奪美聯打擊王，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天受訪大讚，賈吉能把球轟出球場，也是一名很好的跑壘員，真的令人印象深刻。

洋基去年季後沒有留住強打索托（Juan Soto），讓外界擔心沒有其他人可以「保護」賈吉，會讓對手閃躲不正面對決。

但賈吉今年仍繳出史詩成績，貢獻53轟、114分打點，打擊率3成31，整體攻擊指數（OPS）高達1.145，賈吉成為史上第三位單季50轟以上的打擊王。此外，賈吉單季選到124次保送，整季36次獲敬遠刷新美聯紀錄。

被問到本季對賈吉最深刻的印象，柯拉認為，「大家都覺得他沒辦法做到，因為打線裡沒有索托，結果他成為全聯盟最好的打者。想看看打擊率，我知道人們不太重視它，但當其他人打擊率2成40的時候，他卻能繳出3成30的打擊率，這真的很特別。」

「球季初期，在我們面對他之前，我就在觀察，『天啊，這真的太厲害了，讓人大開眼界』。」柯拉表示，「因為索托去大都會，人們都覺得『他根本不會有球可打』之類的。不管怎樣，他就是這麼出色。」

洋基與紅襪的美聯外卡賽明天開打，洋基將派出本季19勝的美聯勝投王佛里德（Max Fried），對決本季18勝的紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet）。

