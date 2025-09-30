自由電子報
MLB》10年生涯首次季後賽打頭陣 小熊左投波伊德激動落淚

2025/09/30 13:01

波伊德將擔任小熊、教士外卡首戰先發。（資料照，美聯社）波伊德將擔任小熊、教士外卡首戰先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季後賽名單確認，首輪將進行4組外卡賽，小熊本季睽違5年再度闖進季後賽，外卡面對教士首戰推出波伊德（Matthew Boyd）先發，讓這位擁有10年大聯盟資歷的投手，在記者會上激動落淚。

波伊德在生涯第8年賽季才首次嘗到季後賽滋味，去年效力守護者時，首度在季後賽先發，而今年轉戰小熊再度改寫生涯里程，將於對決教士的外卡第一場掛帥先發，這個盼了10年的機會，讓波伊德在記者會上激動落淚。

「你想想你的生涯，你想想看這個。」波伊德激動地說道：「這很酷，因為你不知道展現自己的機會什麼時候會到來，我等了8年才第一次打季後賽，但我沒有真正參與其中，我只解決了一個人次。」

波伊德透露，他的祖父正是小熊球迷，2016年小熊破除魔咒奪冠，可能是他祖父一生中最快樂的一天，能為小熊效力自己也感到很高興，說完波伊德還對記者開玩笑，說道：「你欠我一次因為你讓我哭了，我希望你了解。」

近年因傷困擾的波伊德，去年在守護者投出復活跡象，本季轉戰小熊繳出生涯年，31場先發14勝8敗、防禦率3.21，累積送出154次三振，同時還首度入選明星賽。

