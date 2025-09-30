自由電子報
棒球 MLB

MLB季後賽》前役遇噩夢1局 老虎王牌史庫柏爾扛G1再戰守護者

2025/09/30 14:22

MLB季後賽》前役遇噩夢1局 老虎王牌史庫柏爾扛G1再戰守護者老虎塞揚王牌史庫柏爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡賽明天開打，剛在美聯中區封王的守護者將在主場迎戰老虎，守護者推出本季12勝的G.威廉斯（Gavin Williams），面對老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）。其中，史庫柏爾前一場先發正是面對守護者，當天主投6局失3分1分自責吞敗。

史庫柏爾在美國時間9月23日面對守護者之戰，前5局沒有掉分，第6局出現次1次傳球失誤、1次暴投、以及發生1次投手犯規，單局失掉3分，也讓老虎遭到逆轉吞敗。此外，守護者弗萊（David Fry）6局上想要短打，史庫柏爾丟99.1英哩（約159.4公里）火球失控，直擊弗萊的臉部，讓史庫柏爾非常懊惱。

老虎隊總教練辛奇（AJ Hinch）今天受訪指出，史庫柏爾已經把弗萊的事情放下，特別是到醫院探望過並確認弗萊沒有大礙，「我不認為Tarik會受到太多影響，除了必須控制進季後賽首戰時的腎上腺素外，而這是他以前做過的事情。我們去年就處在相同的位置，他靠著那股能量和腎上腺素，投出一場不可思議的比賽。」

G.威廉斯。（資料照，法新社）G.威廉斯。（資料照，法新社）

史庫柏爾前一場登板對守護者雖然輸球，但四縫線速球均速99英哩（約159.3公里），比起賽季均速的97.6英哩還高出許多，是本季最佳的一場。史庫柏爾說，「我覺得自己的（速球）均速提升1.5英哩，所以就讓數據來說話，而不是我來說『喔，我很好。』我更願意用表現來證明。」

此外，明天的美聯外卡系列賽，將是守護者和老虎隊連3週交手，前一次是在9月23日至25日，守護者在9月16日至18日橫掃老虎隊。

守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）說，「我不知道這是優勢還是劣勢，就是這樣，事情就是這樣發生。我們很了解他們，他們也很了解我們...我們和底特律交手總是很有趣。」

史庫柏爾本季先發31場，交出13勝6敗、防禦率2.21，共投195.1局賞241次三振，每局被上壘率為0.89；G.威廉斯本季先發31場，交出12勝5敗、防禦率3.06，共投167.2局賞173次三振，每局被上壘率為1.27。

