體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》決勝局遭宇田幸矢逆轉 林昀儒中止對戰8連勝無緣16強

2025/09/30 13:24

林昀儒在男單次輪不敵日本好手宇田幸矢，無緣16強。（取自WTT官網）林昀儒在男單次輪不敵日本好手宇田幸矢，無緣16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2025年WTT中國大滿貫賽男單次輪，一度克服局數0:2落後，決勝局更取得5:1開局，最後仍以2:3不敵世界排名33的日本好手宇田幸矢，中止對戰8連勝，無緣挺進16強。

世界排名11的林昀儒和年紀相同的宇田幸矢從青少年時期就多次交手，小林除了在2014年南韓青少年公開賽首度過招以2:3惜敗，接下來8戰全勝，包括最近一次在去年曼谷球星挑戰賽，小林也以直落三輕鬆過關。

不過，今天宇田幸矢有備而來，一開賽就展開凶狠搏殺。首局，林昀儒在3:5落後下連續擰拉得手，以8:5反超，隨後宇田展開反擊，以一波6:1的強攻，11:9後來居上。第2局，林昀儒在開局2:5落後下叫出暫停，但未能有效阻擋宇田的攻勢，6:11再丟1局。

第3局起，林昀儒做出調整加強攻擊，4:1開局後以11:8追回1局。雙方在第4局展開纏鬥，林昀儒在開局5:1領先下被追成9平，隨後正手發球搶攻得手，10:9率先聽牌，宇田雖化解1個局點，但關鍵時刻小林連續正手搶攻得分，12:10扳平戰局。

決勝局高潮迭起，林昀儒一開局就發動正手強攻，3:0強勢開局，迫使對手喊暫停，重回比賽後更將差距拉開為5:1，但宇田一路緊咬追成8平。小林在8:9落後下原本有機會扳平，但一記正手機會球拉丟，隨後接發球發生失誤，最終以8:11飲恨。

