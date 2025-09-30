籃球》CBL主客場邀請賽擴大至16隊參戰 政大、健行男籃都會參戰

由台灣大學發起的「CBL大學籃球主客場邀請賽」今年邁入第三屆。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕由台灣大學發起的「CBL大學籃球主客場邀請賽」今年邁入第三屆，由台灣科技大學擔綱主辦。去年共有8支隊伍參賽，今年賽事再度升級，參賽隊伍擴大至16所大專校院，匯聚北中南知名大學的頂尖籃球隊伍，規模與聲勢更勝以往，包括政治大學、台灣師範大學、健行科技大學與國立體育大學等籃球勁旅。

CBL邀請賽比賽模式仿效美國NCAA（全美大學體育聯盟）主客場制度，讓每支球隊都能在自家場館接受觀眾的喝采與支持，不僅增添比賽張力，也讓師生、校友及社會大眾一同參與，進一步營造熱烈的校園體育氛圍。整體賽程設計為上學期舉辦預賽，下學期再展開分區決賽與冠軍賽。

今年參賽隊伍陣容堅強，除了政大、師大、健行科大與國體大等長年活躍於大專籃壇的強校外，還包括台灣大學、台灣藝術大學、輔仁大學、台北市立大學、中興大學、國立台灣體育運動大學、僑光科技大學、國立虎尾科技大學、中信金融管理學院、台鋼科技大學、義守大學以及國立高雄師範大學，共16支勁旅共同角逐冠軍榮耀。

北區賽事由臺科大率先於9月25日與地主臺大交手，為北區B組賽事揭開序幕，雙方實力旗鼓相當，最終台科大以比數88：84拿下首勝，比賽過程中展現精彩的攻防與團隊默契。今晚間7點，台科大將於主場再次迎戰台大。

