WTT大滿貫》直落三撂倒羅馬尼亞一姐挺進16強 李昱諄締造生涯大滿貫最佳戰績

李昱諄直落三擊退羅馬尼亞名將史佐克絲，挺進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄今天在2025年WTT中國大滿貫賽女單次輪，以直落三力退世界排名16的羅馬尼亞名將史佐克絲，挺進16強，締造個人在大滿貫賽最佳戰績，下一輪將對決世界排名第3的中國女將陳幸同。

世界排名68的李昱諄過去和史佐克絲交手兩次，2023年安塔利亞挑戰賽以3:1獲勝，但今年杜哈世界錦標賽以1:4落敗。今天再度交鋒，李昱諄首局在8:10逆境下，先靠著果斷的接發球反手擰連續化解2個局點，隨後在10:11落後時又靠著幸運的擦網球再度逃過一劫，最終以13:11後來居上。

請繼續往下閱讀...

次局，李昱諄4:1開局後，雖一度被追到5平，但她隨即回神，打出一波6:1的反擊，11:6再下一城。第3局，李昱諄依舊壓著對手打，史佐克絲在3:7的落後下奮力追成7:8，關鍵時刻，李昱諄沉穩面對，回敬一波4:1攻勢，11:8鎖定勝利。

男單方面，世界排名62的馮翊新在32強賽對上世界排名52的17歲法國小將柯頓，打完前3局以12:10、9:11、11:9領先，第4局也保有7:3的絕對優勢，不料突然遭遇亂流連丟8分，7:11被對手扳平戰局。決勝局，馮翊新在3:4落後時又被柯頓打出一波6:1強攻，陷入4:10的絕境，終場以6:11遭逆轉，苦吞對戰首敗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法