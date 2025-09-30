自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》直落三撂倒羅馬尼亞一姐挺進16強 李昱諄締造生涯大滿貫最佳戰績

2025/09/30 14:59

李昱諄直落三擊退羅馬尼亞名將史佐克絲，挺進16強。（取自WTT官網）李昱諄直落三擊退羅馬尼亞名將史佐克絲，挺進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄今天在2025年WTT中國大滿貫賽女單次輪，以直落三力退世界排名16的羅馬尼亞名將史佐克絲，挺進16強，締造個人在大滿貫賽最佳戰績，下一輪將對決世界排名第3的中國女將陳幸同。

世界排名68的李昱諄過去和史佐克絲交手兩次，2023年安塔利亞挑戰賽以3:1獲勝，但今年杜哈世界錦標賽以1:4落敗。今天再度交鋒，李昱諄首局在8:10逆境下，先靠著果斷的接發球反手擰連續化解2個局點，隨後在10:11落後時又靠著幸運的擦網球再度逃過一劫，最終以13:11後來居上。

次局，李昱諄4:1開局後，雖一度被追到5平，但她隨即回神，打出一波6:1的反擊，11:6再下一城。第3局，李昱諄依舊壓著對手打，史佐克絲在3:7的落後下奮力追成7:8，關鍵時刻，李昱諄沉穩面對，回敬一波4:1攻勢，11:8鎖定勝利。

男單方面，世界排名62的馮翊新在32強賽對上世界排名52的17歲法國小將柯頓，打完前3局以12:10、9:11、11:9領先，第4局也保有7:3的絕對優勢，不料突然遭遇亂流連丟8分，7:11被對手扳平戰局。決勝局，馮翊新在3:4落後時又被柯頓打出一波6:1強攻，陷入4:10的絕境，終場以6:11遭逆轉，苦吞對戰首敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中