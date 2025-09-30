TPBL》全隊變身「鏟子超人」！新北國王將前往花蓮協助救災

新北國王今天舉行媒體日。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王今舉行開季媒體日，總經理毛加恩宣布，全隊預計明天出發前往花蓮，週四挺進光復災區協助救災，希望做一些有意義的事情，同時藉由國王的平台，讓更多人知道當地實際情況，給予適時支援。

國王球星李愷諺日前和隊友林金榜、林力仁前往花蓮光復協助救災，讓更多人知道當地情況。原本國王在季前都會選定幾天休息日安排團建，藉由場外活動凝聚隊友之間的感情，今年他們希望做更有意義的事情，毛加恩說：「本來季前我們都會安排球隊一起做的事情，過去可能是烤肉、釣蝦、打漆彈來培養感情，但看到愷諺、金榜帶回來的資訊，讓我們知道目前狀況，哪裡需要幫忙，真的很感謝他們主動去做這件事情。」

毛加恩提到，其實這次決定去花蓮幫忙也很突然，「去海邊躺著曬太陽，不如做有意義的事情，但實際去了才會更清楚狀況，或許可以透過我們的平台去分享更多即時資訊，讓更多民眾知道需要他們需要什麼，這次我們帶一批很壯的男生可以去幫忙扛一些東西，做一點有意義、可以幫助花蓮的事情。」

對於花蓮的災情，國王洋將們都很關心，毛加恩透露，即便曼尼高現在人在日本，但他同樣協助轉發訊息，讓更多人知道這裡需要什麼幫助。針對董事長王文祥以及夫人王范文華捐贈新台幣2000萬元協助花蓮，毛加恩說：「這些事情王董一直以來都有在做，他們認為，台灣是他們的責任，其實不是只有這次，任何有需要的地方，他們都會跳出來。」

