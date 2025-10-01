自由電子報
MLB外卡賽紅人戰道奇、中信兄弟力拚下半季封王 今日賽事預告與轉播

2025/10/01 06:57

大聯盟外卡系列賽紅人對決道奇。（取自大聯盟官網）大聯盟外卡系列賽紅人對決道奇。（取自大聯盟官網）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟季後賽正式引爆，外卡系列賽率先登場，美聯上演經典的「基襪大戰」戲碼，洋基將派出本季19勝的美聯勝投王佛里德（Max Fried），對決本季18勝的紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet）；國聯則是由衛冕軍道奇2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）強碰紅人火球王牌格林（Hunter Greene）。

中信兄弟下半季冠軍魔術數字降至M2，今天若在保留比賽擊敗富邦悍將，同時樂天桃猿在澄清湖棒球場輸給台鋼雄鷹，中信將在新莊棒球場拋下黃色彩帶；至於樂天、台鋼兩隊要爭取全年度第3名的季後賽門票，將由林子崴對決艾速特，記得鎖定轉播！

MLB季後賽

06：00 紅襪@洋基 外卡賽G1 緯來體育、愛爾達體育1台

09：00 紅人@道奇 外卡賽G1 緯來體育、愛爾達體育1台

中華職棒

18：35 樂天桃猿@台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、博斯運動一台

18：35 中信兄弟@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

日職

17:00 中日@巨人 DAZN1

17:00 西武@歐力士 DAZN2

WTT大滿貫賽

11：00 中國站 女雙16強/單打32強/混雙八強 愛爾達體育3台

18：00 中國站 男雙16強/單打32強/混雙八強 愛爾達體育3台

